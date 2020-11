Berisha: Liria kombëtare pa liritë individuale është si shkretira pa jetë!

Miq, me mire se te gjithe te tjeret kete e dime ne shqiptaret. Per ne me 28 nentor 1944 pushtimi i Hitlerit gjerman u zevendesua me pushtimin e Enver Hoxhes, Hitlerit shqiptar te pas Luftes se Dyte Boterore, i cili vendosi ne Shqiperi diktaturen me barbare te te gjitha kohrave.

Tridhjet vjet me pare, ne dhjetor te vitit 1990, studenti Azem Hajdari, tribuni i lirise se shqiptareve do ngrihej si Feniksi me flamurin e lirise ne dore dhe me bashkestudentet e tij libetator do çlironte shqiptaret nga regjimi me shtypes e poshterues ne historine te tyre.

Nder perjete Azem Hajdarit, legjendes se lirise te shqiptareve. Azem, ti je gjalle! sb