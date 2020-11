BE firmos për vaksinën: Nesër kontratata për 160 milionë doza

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, njoftoi sot një kontratë me kompaninë amerikan “Moderna” për furnizimin deri në 160 milionë dozave të vaksinës kundër COVID-19, kontrata e gjashtë e arritur nga BE me një laborator farmaceutik.

“Jam e lumtur të njoftoj se do të nënshkruajmë nesër një kontratë të re për të siguruar një vaksinë tjetër kundër COVID-19”, deklaroi Von der Leyen, në një konferencë shtypi.

Ajo përmendi gjithashtu edhe një kontratë të shtatë të vaksinës në të ardhmen, pa dhënë shumë detaje.

“Nesër do të aprovojmë një kontratë të 6-të për deri në 160 milionë doza të @moderna_tx vaksina.

Ne jemi duke ndërtuar një nga portofolet më të plotë të vaksinave #COVID19 në vaksinat 🌍 Vaksinat e sigurta dhe efektive mund të na ndihmojnë t’i japim fund pandemisë”, shkroi Von Der Leyen në “Twitter”.

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.

We’re building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in the🌍Safe & effective vaccines can help us end the pandemic. https://t.co/ymfqmMLWIJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2020