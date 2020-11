Basha: Vendi po thyen rekordet e infeksioneve me Covid-19, Rama merret vetëm me sulme politike dhe gënjeshtra

Kryetari i PD, Lulzim Basha, i është përgjigjur edhe njëherë kryeministtrit Rama që të lerë akuzat bajate ndaj tij dhe të merret me jetën e qytetarëve që po humbasin jetën nga Covid.

“Nëse Rama do kishte investuar kohën e tij sot, në shërbim të qytetarëve në vend që të cicëronte gënjeshtra kundër meje, mbase do të kishte arritur të shpëtonte disa nga 8 qytetarët që humbën jetën nga Covid-19 sot.

Ndërsa vendi po thyen rekordet e infeksioneve, Rama merret vetëm me sulme politike dhe gënjeshtra. Bashkë do të sjellim shpresë të re për Shqipërine me një qeveri që do të punojë vetëm për njerëzit!”, shprehet Basha.