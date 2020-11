Basha: Nëse do të isha unë kryeministër ja si do të menaxhoja krizën e tërmetit

Lulzim Basha: Në thelb atë që më kontraston në mënyrën më fondamentale nga Edi Rama dhe që ka dhe njerëz që ma mbajnë për minus por unë e konsideroj plus. Nuk do qeverisja nga Facebook-u, nuk do qeverisja me propagandë, nuk do qeverisja nga instagram por do merrja masat reale substantive. Do të bëja punë dhe jo propagandë. Ky bën propagandë dhe jo punë.

Mentor Nazarko: Për rastin e tërmetit…

Lulzim Basha: Për rastin e tërmetit gjëja e parë që do të bëja do të siguroja që asnjë familje, brenda një kohe sa më të shkurtër të mos të mbetej në çadër. Nuk do të kishte kaluar…Si?

Mentor Nazarko: Ju se dini sa është numri i atyre që janë në çadra.

Lulzim Basha: Si?

Mentor Nazarko: Numri i atyre që janë në çadra…

Lulzim Basha: Sot që flasim sipas statistikave zyrtare numri i atyre që janë në çadra është diku midis 2300-2400 familje, sipas statistikave zyrtare. Pra absolutisht që e di se nuk flas me hamendësime, flas me fakte. Natyrisht numri është më i madh se kaq. Këto janë statistikat zyrtare. Pra le të themi se janë 5 mijë apo 10 mijë kontenier që duhen blerë. Nuk janë asgjë. Nëse ti vendos që ky është prioritet që këta njerëz që mbetën pa shtëpi të paktën mos ti kapi pneumonia dimrin e kaluar, tani dhe COVID-i. Do kenë një kontenier me depozitë uji me ngrohje me ftoje nëse dëshiron. Se ekzistojnë këto mundësi janë të gatshëm këto kontenier, edhe mund të blihen. Mund t’ju them edhe diçka tjetër se po bëjmë si ekspert tani po ne nuk jemi ekspert unë jam kryetar i opozitës kandidatë për kryeministër ju jeni analist. Po meqë erdhëm në këtë rrafsh.

Çim Peka: Meqënëse, kam edhe një foto…

Lulzim Basha: Më fal ta mbyll këtë. Ka edhe mundësi për ti prodhuar këtu kontenierët. Janë ofruar njerëz për ti prodhuar këtu kontenier. Po as e kanë vënë ujin në zjarr fare. Më shumë kontenier në zonën e Bubqit ka çuar Partia Demokratike me vullnetarët e saj, parti në opozit pa pushtet vendor pa pushtet qendror sa çka çuar qeveria.

Mentor Nazarko: Si zgjidhje të përkohshme e kuptoj po ça do bëni?

Lulzim Basha: Hapi parë do ishte ky. Hapi I dytë, në momentin që ti ke bërë një konferencë me investitorët për të marrë fonde dhe në momentin që ke vendosur që ky është një prioritet buxhetor, pa asnjë vonesë nis menjëherë procesi më i thjeshtë dhe i drejtpërdrejt për rindërtimin e këtyre shtëpive, ua kemi thënë në 100 herë, shpive në zonat rurale jepu kesh dhe mos krijo problem artificiale sepse ata e dinë vetë e ndërtojnë vetë e bëjnë shpinë vetë. Dhe pot ë kishin ndjekur këshillën tonë të gjitha shtëpitë në zonat rurale sot do të ishin të rindërtuara me..

Mentor Nazarko: T’ju bëj një pyetje?

Lulzim Basha: Po!

Mentor Nazarko: Domethënë ju nuk e quani të drejtë qasjen e qeverisë sipas së cilës këto ndërtime një pjesë e cila u rrëzua për shkak të cilësisë së tyre, ndërtimit pa plan, prishjes së tokës së bukës, pra ky rast mos shpërdorohej për ndërtuar me plan, me zona të rregulluara, të urbanizuara.

Lulzim Basha: Po ku njeh Rama planin urban, ku e njeh Erion Veliaj planin urban. Po këta janë shkatërruesit e planeve urbane. Po këta shkatërruan Tiranën vazhdojnë të shkatërrojnë Tiranën, këta po na vendosin kullë mbi kullë në çdo aks të qytetit.

Faktet janë të drejta por çfarë e pengonte qeverinë që pas inventarizimit të bënte si hap t’i parë, dy hap të parë. Hapi i parë kontenier për të gjithë ata që kanë mbetur pa shtëpi.

Mentor Nazarko: Po këtë e thatë.

Lulzim Basha: Po është e rëndësishme kjo, s’është fjalë goje kjo. Këto janë para. Sa do bënin 3 milion? 30 milion? Ky shtet i ka dhënë vetëm inceneratorëve 75 milion Euro. Gjysmën nuk ja jepte dot për kontenier për gjithë familjet. Kaq po kërkojmë. Dhe po të isha unë do kisha bërë këtë, s’do kisha bërë inceneratorit. Po ja ku i ke zgjidhjet se në fund të fundit gjithçka është zgjidhje. Kur ta vesh atë kryqin te fleta e votimit ke zgjedhur këtej ose andej. Ai që ke zgjedhur ti do ti marri vendimet.