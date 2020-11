Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi i përgjigjet Ramës

Vetem nje hajdut i pashpirt si ti mund ta quaj normale vdekjen e qytetareve.

Edhe sa njerez duhet te vdesin vetem e vetem se ti refuzon te ndalesh vjedhjen dhe ti cosh parate per paisje mjekesore, per shtim te stafit dhe kapaciteve mjekesore dhe per te ndihmuar qytetaret te blejne ilacet e shtrenjta antiCOVID.