Foto nga COVID-2: 6 ambulanca në rresht me pacientë duke pritur shtrimin e tyre në spital

Mjeku i njohur, Gazment Koduzi ka publikuar një foto ku shikohen 6 ambulanca në rresht me pacientë duke pritur shtrimin e tyre në spital tek Covid-2.

Mjeku shkruan se, situata eshte kritike dhe i ka dale Rames jashte kontrollit

Reagimi i mjekut Gazment Koduzi

Po ndodh aktualisht ne Spitalin covid-2, ku jane 6 ambulanca ne rresht me paciente duke pritur shtrimin e tyre ne spital. Situata eshte kritike dhe i ka dale Rames jashte kontrollit.

Rama dhe tabori i tij thone qe do hapin spitalet rajonale kur ta shikojne te arsyeshme, por faktikisht Rama nuk ka asnje plan. Hapini spitalet rajonale sa me shpejt, qe qytetaret te vijne dhe mjekohen sa me shpejt kur kane nevoje.

Mjaft me demagogji. Ditet e tij jane te numeruara, dhe qytetaret shqiptare meritojne nje qeveri qe mendon per shendetin dhe mireqenien e tyre.