Zhupa: 1 vit pas tërmetit, gjysma e shkollave në Kombinat jashtë funksionit, fëmijët me 4 turne dhe pa kushte për përballimin e pandemisë

– Banorët e braktisur të Kombinatit, Ina Zhupa: 1 vit pas tërmetit, gjysma e shkollave jashtë funksionit, fëmijët mësojnë me 4 turne dhe pa kushte për përballimin e pandemisë

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, ZËDHËNËSJA INA ZHUPA

Ndodhemi përballë shkollës “Shyqyri Peza” në njësinë administrative nr 6, Kombinat. Kombinati ishte një nga zonat më të goditura të Tiranës nga tërmeti i nëntorit të vitit të kaluar. Ende sot banorët vuajnë pasojat, duke zhvilluar mësimin me 4 turne në shkollat e kombinatit. Pasi për shkollat që janë dëmtuar nga tërmeti nuk është bërë asgjë për ti rregulluar.

Nuk është bërë asgjë për të filluar rikonstruksionin e tyre, apo shembja e tyre nëse do të mendohet ë përshtatshme për të ndërtuar të reja. Është lënë një vit pa bërë asgjë.

Ndërkohë që në po përballemi dhe jemi në mes të një pandemie, nxënësit janë të detyruar bashkë me prindërit e tyre, të përballojnë mësimin me 4 turne në shkollat ekzistuese të Kombinatit. Duke mos pasur asnjë mundësi për të marr parasysh dhe zbatuar rregullat që diktohen nga pandemia: si distanca sociale, apo siguria në momentin e daljes apo të hyrjes nga turnet që zhvillojnë mësimin deri në orën 6 mbasdite, në këtë shkollë dhe në shkollat e tjera të Kombinatit.

Ndërsa paratë tona shkojnë për inceneratoret, për tendera, për PPP korruptive, nxënësit janë të braktisur në mëshirë të fatit. Ndërkohë që Veliaj bën konferencierin e tallavave në tv me kaseta të përgatitura, nxënësit e Tiranës nuk kanë kushtet të cilat meritojnë. Ata kanë menduar që paratë e shqiptarëve ti çojnë atje ku mund ti marrin bashkë me grupin e strukturuar kriminal që kanë ngritur për të vjedhur taksat ë shqiptarëve.

Nëse do të kishin menduar për qytetarët sot jo vetëm që do ishin rikonstruktuar shkollat e prishura nga tërmeti por në këto 7 vjet duhet të ishin ndërtuar shkolla të reja për nxënësit e Tiranës, të cilët gjithë kohës kanë vuajtur nga mbipopullimi në klasat e tyre gjatë zhvillimit të mësimit.

Sot jemi në një situatë ku përditë rriten shifrat e të prekurve nga pandemia, por masat mbrojtëse janë të pamundura të merren në kushtet kur mungon vullneti politik i Ramës, Veliajt, ministrisë së arsimit për të çuar paratë në shërbim të qytetareve.

Do ishte mirë që qytetaret të njiheshin me zgjidhje konkrete, që banorët e Kombinatit të njiheshin me zgjidhje konkrete se çfarë do bëhet me shkollat e tyre, kur do rikonstruktohen dhe kush janë masat konkrete që do merren për përballimin e mëtejshëm të pandemisë.