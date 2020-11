Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka ironizuar Edi Ramën duke i publikuar një video.

Paloka shkruan se, ky ka nje problem tjeter qe eshte “disi” me i rende; ashtu si babai i tij shpirteror

“Ky nuk ben “lapsuse” dhe ne matematik eshte “gjeni”… Ky ka nje problem tjeter qe eshte “disi” me i rende; ashtu si babai i tij shpirteror, kur i ishte afruar ngordhja edhe ky ka mbaruar me te gjitha…! Ka p…r me te gjitha. Sakte?:, shkruan Paloka.

