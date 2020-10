Videomesazhi i Sekretarit të Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi: Një Edi Ramë në fund të karrierës së tij politike, i lodhur dhe pa ide!

Gjuhën e dhunës me të cilën i drejtohet qytetarëve të këtij vendi, e ka mësuar mes hajdutëve me të cilët ka 7 vite që qeveris. Kjo gjëndje mjerimi, depresioni dhe diktati do të marrë fund shumë shpejt. Sot pamë një Edi Ramë në fund të karrierës së tij politike, një njeri të lodhur që ka shterruar nga çdo ide. Po i shtyn ditët deri në 25 prill duke premtuar ato që nuk bëri në 7 vjet, duke mashtruar për ato që nuk bëri. Tani i duhet edhe një premtim për ndërtimin e një rakete kozmike me forcat tona dhe është i kompletuar me Rilindjen e Mashtrimit. Dëmi që Edi Rama ka bërë këto 7 vjet është kolosal. I ka vjedhur pa pushim shqiptarët dhe i ka detyruar të largohen nga vendi. Në #25Prill shqiptarët do të vendosin për #ndryshim!

Gepostet von Gazment Bardhi am Freitag, 9. Oktober 2020