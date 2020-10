Video/ “SPAK të zgjohet nga gjumi toksik”, Bardhi: Mafia e plehrave kërkon të fshehë vjedhjen e shqiptarëve

“SPAK të zgjohet nga gjumi toksik”, Reagim i Sekretarit të Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi: Mafia e plehrave kërkon të fshehë vjedhjen e shqiptarëve

Ngjarja e sotme ne Sharre, ku Edi Rama dhe Erjon Veliaj nxorren punonjesit per te penguar opoziten te tregoje me fakte te verteten e vjedhjes se miliona eurove ne landfill, eshte deshmia me e qarte e aferes se tmerrshme korruptive qe duan te fshehin.

Mafia e plehrave perdori sot punonjesit qe jane per buken e gojes per te fshehur te verteten, qe ne ate vend po vidhen parate e shqiptareve.

Ashtu sic bene me ngjarjen e tmerrshme, ku humbi jeten Ardit Gjoklaj, ngjarje per te cilen Erjon Veliaj duhet te ishte para drejtesise, edhe sot ata po mundohen te pengojne te verteten, duke paguar e shantazhuar mediat qe te heshtin dhe duke perdorur punonjesit per te penguar publikimin e fakteve.

Drejtesia duhet te veproje pa humbur kohe. SPAK duhet te zgjohet nga gjumi dhe t’u tregoje shqiptareve se eshte i pavarur nga qeveria.