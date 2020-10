Veliaj, taksë shtesë në kopshte për fëmijët, u kërkon prindërve nga 50 mijë lekë

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, I cili shkruan se Veliaj ka vendosur një taksë shtesë në kopshte për fëmijët.

Në postimin e tij në Facebook, Berisha thekson se, Veliaj po i rrjep prindërit, pasi edukatoret e kopshteve, me urdhër nga Bashkia e Tiranës, u kërkojnë në mënyrë të detyruar, që vec tarifës mujore që paguajnë, do paguajnë në mënyrë të detyruar një tarifë tjetër bonus prej 50 mijë lekë në vit, për letër higjenike, peshqira, lodra, bojera e detergjentë për fëmijët.

Postim i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Dashuria” e Lal Plehut per femijet!

Rjepja e prinderve, Takse shtese ne kopshte per femijet!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje dr po ju informoj per nje skandal ne kopshtet publike te Tiranes.

Edukatoret e kopeshteve me urdher nga Bashkia e Tiranes u kerkojne ne menyre te detyruar prinderve te femijeve qe vec tarifes mujore qe paguajne do pagojne ne menyre te detyruar nje tarive tjeter bonus prej 50 mije leke te vjetra ne vit per leter higjenike per femijet..peshqira lodra bojera detergjente etj.

U skandalizove kur po e degjoja se e di qe keto shpenzime i mbulon shteti…

Pra ky skandal i urdheruar nga kryemaskarai dhe kryedordoleci i qeskave te bashkise detyron prinderit te paguajne 50 mije leke te vjetra ne vit…pra u kerkohet ketyre prinderve te papune qe i cojne femijet ne kopesht me barkun bosh…

Respekt dhe mirenjohje per ju doktor Berisha.