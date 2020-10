Topalli nis nga “puna”: Zgjedhjet i fiton Rama

Jozefina Topalli nuk surprizon. Në daljen e parë publike para një gazetareje, Topalli ka deklaruar se “sipas sondazheve, zgjedhjet i fiton Rama”. Topalli nuk ka treguar se cilave sondazhe i referohet ajo që të jetë e besueshme përpara opinionit. Ajo u mjaftua të nxjerrë vetëm fituesin sepse kjo i është kërkuar nga padroni politik.

Sondazhi më i mirë dhe i besueshëm i shqiptarëve janë zgjedhjet lokale farsë të vitit 2019, ku 85% e qytetarëve i bojkotuan ato duke ju përgjigjur thirrjes së opozitës, ndërsa Topalli po tregon se është vënë në shërbim të Ramës dhe i referohet vetëm deklaratave të një kufome politike në ikje.

“Probabiliteti dhe sondazhet flasin se mund ta marri përsëri Rama dhe kjo do të ishe fatale për vendin”,tha Topalli. Me cilin ekuacion probaliteti rezultoka që zgjedhjet mund ti fitojë sërish Rama, zonja Topalli. Rama ka shtatë vite që nuk bën zgjedhje, por vetëm rekruton krimin dhe blen votat dhe këtë zonja Topalli nuk guxon ta thotë sepse është palë dhe bashkë me Ramën.

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli gjatë intervistës në Euronew Albania u përgjigj mbi teoritë që qarkullojnë ditët e fundit se ajo ka marrëveshje me kryeministrin, Edi Rama për t’u bërë presidente pas zgjedhjeve të 25 prillit.

Znj. Topalli tregoi se gjithçka është shumë larg të vërtetës dhe theksoi se me Ramën ka pasur vetëm një komunikim të vetëm që nuk ka pasur të bëjë me politikën.

“Nuk kam asnjë komunikim me Edi Ramën, kam pasur komunikim vetëm njëherë kur kishte një rast të një fatkeqësie shumë të rëndë në qytetin tim dhe një familje më kërkoi që të ndërhyrja për të zgjidhur një problem dhe me sa kam dijeni ai i është përgjigjur familjes që kishte problemin. Më vjen shumë keq që janë aq larg të vërtetës”, znj. tha Topalli.

Ish-zv. kryetarja e Kuvendit tha se nuk përjashtonte mundësinë për të bashkëpunuar me forca të tjera të djathta. “Asnjëri nuk ka luksin për të refuzuar tjetrin përballë tre njerëzve që mbajnë peng 3 milionë shqiptarët. Nuk është momenti për të parë defekte por është shansi për ti dhënë mundësi vendin qe të mos rrëshqasë më tej”, tha ajo.

