Shkrimtari i njohur: Piktori një arushaxhi! Unë do ia kisha futur me mikrofon kokës…

Shkrimtari dhe publicisti i njohur, Kim Mehmeti, ka qënë i ftuar i moderatores Juli Kristafi në SYRI TV, ku ka folur për zhvillimet kryesore të javës në Shqipëri.

Temë e bisedës u bë edhe dhënia e shtetësisë shqiptare nga presidenti Meta ndaj tij dhe familjes.

Mehmeti u shpreh se nuk është ky rasti që Rama ta godasi Metën me listën e dekoratave, pasi sipas tij, ‘shqiptaria po zbrazet dhe po zbrazet nga qeverisja e piktorit’.

‘Piktori ka jetuar dhe do jentojë në bazeë të grindjes që nxit, mrbon fytyrën e vet nga kjo situatë. Nëse gërvisht pak më shumë se piktorin dhe qeverinë, kupton që ka probleme madhore për shqiptarinë. Smund ti jepeyt fati I popullit një të papërgjegjshëm, një batutaxhiu.

Piktori ngjan më shumë si arushaxhi sesa burrshtetas! Duhet të shofim se çfarë thotë që nuk duhet të bëjmë te ato që thotë piktori, sepse ai atë do të realizojë. Por shqiptaria po zbrazet, po shkatërrohet familja shqiptare dhe piktori po meret me listën e atyre që marrin dekorata. Pse mos të merremi me lekët që shpenzon qeveria’, ka thënë Mehmeti.

Lidhur me reagimin e piktorit në Opinion, Mehmeti thekson se, aty duhet të ishin çuar gazetarët e panelit.

‘Vetëm po të vari do silleshe ashtu si u sollën. Nuk duhet të ishte çuar Piktori, por gazetarët. Unë të paktën do ia kisha futur me mikrofon kokës. Ai mund edhe të godasi, nuk mund të kontrrollohet dhe mund të sjellë në situatë apo emision apsurd’, tha ai.