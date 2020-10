Provokon miku i Ramës, vendos simbolet e komunizmit në muret e fabrikës së peshkut (Foto)

Kryetari i Degës së PD Gramsh, Kodhel Çala denoncon skandalin! Simbolet e komunizmit në muret e fabrikës së peshkut të Gjergj Lucës

PROVOKIM I HAPUR

Simbolet e komunizmit ne muret e fabrikes se peshkut ne Gramsh. Nje provokim i hapur jo vetem per Gramshin por per gjithe vendin.

Diktatura nen petkun e biznesit vazhdon te instalohet per te helmuar perseri shpirtin e shqiptareve. Dikur ne kete vend pra ne fshatin Çekrez ishin depot e armeve te zjarrit te te gjitha llojeve.

Sot Gjergj Luca dhe Edi Rama i kthyen perseri ne depo armesh por me nje ndryshim, jo arme zjarri po arme biologjike. Nuk dime asgje se ku dhe si do perpunohen mbetjet e ku do te hidhen. Zoti na ruajt nese do te perfundojne ne Devoll.

E megjithate mbeturinat e peshkut jane shume here me pak helmuese se sa keto murale, simbole te diktatures.

Fotot flasin vete. Kerkohet reagim, ndryshe…