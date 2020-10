Paloka: Ironike të të kontrollojë kuotat një mësues vizatimi që qeverinë e ka bërë lesh me ministra pa shkollë e mediokër

Nënkryetari i PD, Edi Paloka reagon pas shantazhimit që I bëri Ramë infermierit që denoncoi mungesën e tamponëve në Durrës

Reagimi i Palokës

Te ishte ndonje qeveri profesionistesh , hajde se edhe kuptohej , po te bej ironi per nivelin e profesionalizmit e te te kontrolloje notat Rama, eshte e rende…

Ne kemi ne krye te qeverise nje mesues vizatimi qe hiqet si gjitholog dhe e ka bere lesh qeverine, per minister ekonomie (sot “rindertimi”) kemi nje mesues anglishteje, per ministre financash nje shitese sufllaqesh, per minister te brendshem nje dallkauk qe nga “gjeneral” u be polic, ministres se vdekjes me mire mos ja kujtosh se si e ka bere kar rieren…

Po ja qe keta te cilet ju cuan italianeve nje pompist nafte si kryespecialist epidemiolog , tani bejne ironi me notat e shkolles te nje epidemiologu a thua se ato e pengonin te evidentonte faktin se qeveria nuk po furnizon me spitalet me tampone …

Po ne se shqiptaret do te lejojne qe keto qenie, injorante, hajdute e ç’njerzore te vazhdojne te tallen me kete popull, atehere e meritojme te na percaktoje Rama me manastirleshen se kush do te jetoje e kush jo!