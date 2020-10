Mjekët: Ja vitaminat që ju mbrojnë nga Covid-19

Cilat vitamina dhe lëndë ushqyese janë më të mirat për të rritur imunitetin tani?

Eksperti shëndetësor Fred Pescatore, raporton: “Unë personalisht i marr këto për të ulur rrezikun e infektimit me COVID-19 dhe për të zvogëluar ndërlikimet nëse sëmurem. Ata punojnë së bashku për të ekuilibruar sistemin tuaj imunitar dhe për të mbështetur mushkëritë tuaja”.

Ja këshillat e tij:

Parandaloni pneumoninë me vitaminë C

Pneumonia është e zakonshme me COVID-19, por vitamina C mund të zvogëlojë rrezikun e kontraktimit të infeksionit sekondar deri në 95 për qind sipas një studimi. Arsyeja? Ka aftësinë të shkatërrojë pneumoninë bakteriale dhe virale, thotë Dr. Pescatore.

“Unë marr dhe rekomandoj 3,000 miligram çdo ditë, por nëse nuk jeni duke marrë C, atëherë gradualisht punoni deri në atë dozë për të shmangur diarrenë”, shkruan First For Women.

Shkatërroni virusin me vitaminën D

Vitamina D3 ndihmon qelizat e bardha të gjakut të shkatërrojnë viruset që depërtojnë në mushkëri, duke ulur rrezikun e infeksionit të frymëmarrjes me 64 për qind dhe ndërlikimet e COVID-19 shtatë herë. Ndërsa rrezet e diellit rrisin vitaminën D3, plotësimi siguron nivele të përshtatshme.

Fortifikoni mushkëritë me vitaminë A

Vitamina e tretshme në yndyrë mban rrjedhjen e mukusit, e cila parandalon ngjitjen e viruseve, replikimin dhe sëmundjen tuaj, shpjegon Dr. Pescatore. “Unë do të filloja me 40,000 miligram të vitaminës A për dy ditë, pastaj 10,000 miligram çdo ditë pas kësaj”.