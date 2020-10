Ministrja e projekteve 3D

Në janar të 2021, Belinda Balluku bën plot dy vjet në postin e ministres së Infrastrukturës dhe Energjitikës, që përbën edhe dikasterin më të madh në kabinetin qeveritar.

Balluku u emerua si një prurje e re, nje impuls i ri në qeverinë Rama, ndërsa u shfaq si një politikane energjike.

Por çfarë arriti në pothuajse dy vitet e saj si ministre? Në realitet asgjë, por kjo s’mund të thuhet në fushën e projekteve. Madje Balluku mund të cilësohet si ministrja e projekteve, jo vetëm në letër, por edhe në 3D. Çdo gjë që ka lidhje me infrastrukturën është një projekt 3D, te cilat referuar edhe deklaratave të Kryeministrit Edi Rama, do të nisin së shpejti. Portet e reja dhe aeroportet janë projekte 3D, po kështu edhe rruga Milot-Fier, edhe tuneli i Llogarasë e shumë projekte te tjera.

Ato që janë në proces janë tenderuar dhe punimet kane nisur shumë më herët se Balluku të marrë zyrtarisht detyrën. Ministrja e Ramës shumë mirë mund të drejtonte një studio projektesh, mundësisht në 3D, ndoshta edhe për të gënjyer fëmijët. Madje edhe vetë Rama sot zgjodhi të shfaqet në krah të ministres Balluku, për të cilën tha se e nis ditën dhe e mbyll atë duke biseduar me ministren.

Të dy mendojnë njëlloj, projekte në letër, që hidhen në 3D, dhe më pas përdoren për shoë-n e rradhës. Kjo ndodh edhe me inceneratorët, që paraqiten në 3D, dhe në anen tjetër levrohen miliona euro per koncensionarin.

Njëlloj do të ndodhë edhe me projektet 3D të infrastrukturës që nisin me portet, vijojnë me aeroporte, mbyllen me rrugë e tunele. /BoldNews.al