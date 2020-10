Miliarderi i Surrelit, mik i hajdutëve, kriminelëve, trafikantëve, perversëve…

Në 2017, për të fituar i vetëm MANDATIN E II, Rama mashtroi duke deklaruar: Fajin e ka Iliri! Dhe premtuar: Më jepni mua “timonin dhe tepsinë” e pushtetit se do të hani më lugë të artë! Pasi bleu votat me paratë e korrupsionit dhe kërcënoi votuesit me kriminelët, vodhi përsëri i vetëm Shqipërinë e shqiptarët…Mbolli vëndin me marijuanë dhe e ktheu Shqipërinë në Kolumbinë e Europës…