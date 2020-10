Mafia e plehrave agreson ndaj opozitës në “Landfillin e Sharrës”. PD: Rama dhe Veliaj kanë frikë nga e vërteta

Mafia e plehrave agreson opozitën në “Landfillin e Sharrës”. PD: Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë frikë nga e vërteta se kush është pronari i vërtetë i inceneratorit që fshihet në parajsë fiskale.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, BELIND KËLLIÇI

Përshëndetje të dashur qytetarë!

Jemi këtu sot para jush se bashku me kolegen, me zëdhënësen e PD, Ina Zhupa për të denoncuar në fakt një ngjarje skandaloze, një ngjarje kriminale të ndodhur sot në orët e para të mëngjesit. Së bashku me Inën sot kemi qenë në “Landfillin e Sharrës”, per te denoncuar me fakte dhe shifra aferën korruptive dhjetëra milionëshe euro e cila rëndon gjithnjë e më shumë xhepat e taksapaguesve të kryeqytetit dhe taksapaguesve shqiptarë.

Ne orët e para të mëngjesit kemi shkuar në rreth rrotullimin e inceneratorit të Tiranës, në “Landfillin e Sharrës”, në një territor ku është ambient publik, jo zonë private e rrethuar.

Ne momentin e parë që kemi mbërritur jemi rrethuar nga dhjetëra punonjës të kompanisë private. Në një skene tipike mafioze e drejtuar dhe dirigjuar nga drejtuesit e mafies së plehrave Edi Rama dhe Erion Veliaj në mënyrë të paturpshme ata kanë përdorur sot punonjësit e kompanisë private për të na agresuar, intimiduar dhe për të na ndaluar në kryerjen e misionit tonë si opozitë për të denoncuar aferat korruptive.

Pasi jemi larguar për pak çaste për të kuptuar më së shumti se çfarë po ndodhte jemi ndjekur me makina private me targat AA024RR, tip Skoda dhe AA 674KY, tip Mitsubishi, të drejtuara nga punonjësit e kompanisë, të mbushura me punonjës të kompanisë për të na shoqëruar jashtë dhe për të na përzënë nga ambienti që rrethonte “Landfillin e Sharrës”. Kemi shkuar sot për të denoncuar në një ambient, në një territor ku është vend krimi. Nuk ka asnjë shqiptar sot se 4 vite më parë kjo skenë krimi, i riu 17 vjeçar Ardit Gjoklaj ka humbur jetën.

Jemi penguar me forcë, verbalisht jemi agresuar nga punonjësit për të thënë disa të vërteta shumë të mëdha.

Nëse gjithçka është transparente, nëse nuk kemi të bëjmë përpara me një nga aferat me të rënda korruptive të këtyre 7 viteve atëherë lind pyetja:

Nga se fshihet Edi Rama?

Nga çfarë ka frikë Erion Veliaj?

Përse duhej sot të jepnin urdhër për të ndaluar drejtuesit e Partisë Demokratike për të kryer detyrën e tyre?

Nëse anëtarët e mafies së plehrave dhe drejtuesit e saj, Edi Rama, Arben Ahmetaj, Erion Veliaj apo shokët e tyre të Ndraghet-es apo bandës së Lushnjës mendojnë se na kanë intimiduar dhe ndaluar në detyrën tonë, po ua themi sot se e kanë shumë gabim. Ne do të vijojmë çdo ditë në bërjen transparente të fakteve dhe shifrave sesi kjo aferë prej dhjetëra milionë eurosh çdo vit rëndon çdo ditë e më shumë xhepat e taksapaguesve të kryeqytetit.

Por për të folur me shume ne lidhje me faktet dhe shifrat që do denonconin ditën e sotme, ju informon zëdhënësja e PD, Ina Zhupa.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE, INA ZHUPA

Situata që ndodhi sot në mëngjes, siç tregoi edhe Belindi, kishte një qëllim, që të na mbyllte gojën dhe të na bënte të pamundur thënien e fakteve të vërteta, të patjetërsueshme të asaj afere kriminale dhe mafioze që Rama, Ahmetaj dhe Veliaj e kanë vënë në jetë prej vitit 2017.

Ata duan që të mos i përgjigjen pyetjes së thjeshtë që ka çdo shqiptar sot.

Kush janë pronarët e vërtetë të inceneratorëve.

Kush janë pronarët që fshihen pas kontove në parajsat fiskale.

Për cilët pronarë Edi Rama në vitin 2017 shkeli Ligjin e Prokurimeve Publike. Nuk bëri njoftim 50 ditor në mediat ndërkombëtare. Nuk bëri garë ndërkombëtare. Bëni një tender pa kritere teknike. Pa terma reference vetëm e vetëm për t’ia dhënë të paracaktuarit të tij, pronarët e të cilëve nuk dihen ende sot dhe për këtë duhet të japë përgjigje Edi Rama.

Brenda natës ata arritën që “Sharrën” ta shndërronin nga një shërbim publik, në një monopol privat.

Nga një shërbim publik që paguhej 12 mijë lek të vjetra metri kub, në një monopol privat ku do të duhet të paguhen mbetjet e qytetit me 29 euro pa TVSH, ose 36 euro me TVSH.

Pikërisht në shërbim të kësaj afere Erjon Veliaj ka rritur taksat e pastrimit që paguajnë qytetarët e Tiranës, ku çdo qytetar i Tiranës sot paguan 75 mijë lek më shumë taksë pastrimi.

Çdo biznes i vogël i Tiranës sot paguan 220 mijë lek më shumë taksë pastrimi.

Çdo biznes i madh i Tiranës sot paguan 1 milionë e 100 mijë lek më shumë taksë pastrimi.

Taksë kjo e rritur në shërbim të këtyre inceneratorëve.

Ata sot donin të pengonin thënien e të vërtetave, donin të pengonin malin e plehrave që dallohet me sy të lirë sapo i afrohesh Landifillit.

Sepse ky është një Landifill dhe inceneratori që nuk funksionon, funksionon vetëm në një pjesë të tij, në pjesën për të marrë taksat e qytetarëve të Tiranës, në pjesën për të pasuruar pronarët që nuk dihet se kush janë.

Kompania që duhej të bënte riciklimin e mbetjeve eko-Tirana me bashkëpronare 51% Erjon Veliaj dhe Bashkia Tiranë, nuk e bën këtë proces. Pra, mbetjet atje shkojnë të pa ricikluara. Eko – Tirana, ortaku i saj italian 49% sot hetohet nga Anti Mafia italiane, hetohet nga Prokuroria italiane për lidhjet mafioze me Ndraghet-ën, por në Shqipëri kjo aferë nuk hetohet edhe sot e kësaj dite pas denoncimeve të shumta dhe të herëpashershme të Partisë Demokratike.

Kanë arritur deri në atë pikë sa kompanive private që depozitojnë mbetjet në “Landfillin e Sharrës” u marrin 60 euro për ton duke i klasifikuar këto si mbetje industriale, ndërkohë që kjo është një vepër penale pasi Shqipëria nuk ka leje për të pasur një Landill për mbetje industriale.

SPAK nuk duhet të heshtë përpara fakteve.

SPAK nuk duhet të heshtë për të zbuluar këtë lidhje në madhe mafioze që prek kupolën më të lartë të shtetit dhe të pushtetit në Shqipëri.

SPAK duhet të hetojë pa vonesë lidhjet me mafian italiane dhe kush janë pronarët e vërtetë që marrin taksat e shqiptarëve.

Opozita shqiptare nuk intimidohet.

Të tilla skena nuk na trembin dhe nuk na bëjnë të heqim dorë nga thënia e të vërtetës dhe fakteve, përpara qytetarëve shqiptarë.