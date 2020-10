Lajmi i keq/ Ja sa zgjasin antitrupat tek njerëzit që e kanë kaluar Covid-19

Nivelet e antitrupave mbrojtës te njerëzit zbehen mjaft shpejt pas infektimit me coronavirus, thonë studiuesit. Antitrupat janë një pjesë kryesore e mbrojtjes sonë imune dhe ndalojnë virusin të futet brenda qelizave të trupit

Ekipi i Imperial College London zbuloi se numri i njerëzve që rezultojnë pozitivë për antitrupa ka rënë me 26% midis qershorit dhe shtatorit. Ata thonë se imuniteti duket se po zbehet dhe ekziston rreziku i marrjes së virusit disa herë. Në Britaninë e Madhe numri i njerëzve me antitrupa ra me më shumë se një e katërta midis verës dhe vjeshtës.

“Imuniteti po zbehet me shpejtësi, ne jemi vetëm tre muaj pas raundit të parë të testeve dhe tashmë po tregojmë një rënie prej 26% të antitrupave,” tha Prof Helen Ward, një nga studiuesit, shkruan BBC.

Rënia ishte më e madhe tek personat mbi 65 vjeç, krahasuar me grupmoshat më të reja dhe në ata pa simptoma, krahasuar me ata me COVID-19 me simptoma. Numri i punonjësve të kujdesit shëndetësor me antitrupa mbeti relativisht i lartë, gjë që studiuesit sugjerojnë se mund të jetë për shkak të ekspozimit të rregullt ndaj virusit.

Antitrupat ngjiten në sipërfaqen e coronavirusit për ta ndaluar atë të pushtojë qelizat e trupit tonë dhe të sulmojë pjesën tjetër të sistemit imunitar.

Saktësisht se çfarë do të thotë rënia e antitrupave për imunitetin është ende e pasigurt. Ka pjesë të tjera të sistemit imunitar, të tilla si qelizat T, të cilat gjithashtu mund të luajnë një rol, duke vrarë drejtpërdrejt qelizat e infektuara të strehuesit dhe “duke thirrur qelizat e tjera imune për të ndihmuar”.

Ekzistojnë katër coronavirusë të tjerë njerëzorë, të cilët ne i kapim disa herë në jetën tonë. Ata shkaktojnë simptoma të zakonshme të ftohjes dhe ne mund të infektohemi çdo gjashtë deri në 12 muaj.

Shumë njerëz kanë infeksione të lehta ose asimptomatike të coronavirusit.

Dy në çdo tre persona që rezultuan pozitivisht për coronavirus në një studim të botuar sot nga Zyra për Statistikat Kombëtare, nuk përjetuan asnjë nga simptomat kryesore të coronavirusit. Ndërkohë ka pasur shumë pak raste të konfirmuara të njerëzve që infektohen me Covid dy herë.

Sidoqoftë, studiuesit paralajmërojnë që kjo mund të jetë për shkak të imunitetit që sapo ka filluar të zbehet që nga nivelet më të larta të infeksionit në mars dhe prill.

Shpresa është se infeksioni i dytë do të jetë më i lehtë se i pari, edhe nëse imuniteti bie, pasi trupi duhet të ketë një “memorie imune” të takimit të parë dhe të dijë të luftojë përsëri.