Kur do të votojmë për vete?

Nga Redin HAFIZI

Neper portalet e Shqiptareve ne Amerike debati per zgjedhjet e 3 Nentorit eshte ndezur. Edhe kandidatet per presidentcialet ne SHBA nuk injorojne asnje detaj te vogel apo te madh. Nje nder detajet eshte edhe lobimi neper grupe te ndryshme etnike per te votuar per presidentin qe u pershtatet. Sipas sondazheve komuniteti i Shqiptareve ne Michigan mund te jete deciziv me 34 mije votuesit e vet. Deri me tani Trump ne Michigan sheh nje avantazh shume te lehte.

Rendesia e cdo vote ne Amerike ka bere stafet e te dy kandidateve qe te shohin seriozisht edhe debatet ne komunitetin e Shqiptareve te Amerikes. Shpesh debati eshte parimor dhe ky eshte debat i shendetshem, por nganjehere debati ndikohet nga fasadat propagandistike qe nuk kane te bejne fare me jeten e perditeshme. Kjo e dyta eshte qe ne duhet t’i ruhemi dhe mos te na ndikoje, pasi vota eshte nje mjet shume i rendesishem per secilin nga ne ne qeverrisje.

Ne Shqiptaret nuk jemi mesuar te kemi rrespekt per voten per shkak te praktikave qe ende perdoren ne vendin ame, por ketu qytetaret nxiten te votojne per veten pasi vetem keshtu do te kene ndergjegjen te paster edhe perballe te tjereve. Per kete arsye them se debati per zgjedhjet duhet te jete parimor e jo propagande, duhet te jete nje debat jashte emrave, por per cfare keta emra perfaqesojne, doktrinen e tyre. Personalisht besoj se kushdo mund te votoje per familjen, per te ardhmen e femijeve, per te ardhura me te larta me nje punesim te sigurte, pra per nje ekonomi solide, gjithashtu te gjithe duhet te votojme per drejtesi per te drejtet permes forces se ligjit dhe rregull kunder anarkise. Ne mund te votojme per ta mbajtur qeverrine dhe politikanet larg nga xhepat tane dhe kursimeve te familjeve tona. Ne e menaxhojme vete jeten tone dhe me individ te forte kemi nje familje te forte dhe patjeter nje komb te forte.

Nuk eshte faji im qe kur permend gjithe keto arsye bashkebiseduesi me hidhet duke me thene: “Pra ti voton per Trump”. Menjehere i pergjigjem se une votoj per veten dhe familjen time dhe per askend tjeter. Patjeter qe kur votoj i pavarur votoj per pavaresine e kombit te cilit i perkas, madje kjo lloj lirie ne Shqiptareve na jep edhe krenarine qe na karakterizon.

Nga ana tjeter fasada dhe propaganda na kerkon qe te anashkalojme keto argumenta bazike per ekzistencen tone. Mbeshtetes te idese se mund te votohet thjesht duke u mbeshtetur ne nje narrative thjesht elektorale ku elemente historike sillen per te votuar per kandidatin e jo per vete. Shpesh kjo metode po na detyron te votojme kunder e jo pro. Ne zgjedhjet presidenciale ne Amerike po qarkullojne foto te nacionalisteve kriminele Serbe me fotot e Trump vetem qe te na bejne ne Shqiptaret qe te humbim neper tymerat e zeza te urrejtjeve historike qe patjeter nuk kane qene per fajin tone. Ne turrullosjen e ketyre tymerave te zeza propaganda alla George Soros kerkon te beje Shqiptaret te mos mendojne per familjet si ne Amerike ashtu edhe ne Shqiperi, Kosove, Mal te Zi apo Maqedonine e Veriut.

Na kerkohet te votojme Biden vetem pse Serbet ndoshta mbeshtesin Trump. Ashtu si edhe Shqiptaret, edhe Serbet kane njerezit pro dhe kunder. Pra edhe ata kane pro Biden ose kunder Biden, nderkohe qe atyre nuk ua ndjen shume kur u thone se Shqiptaret votojne Trump. Nderkohe ne na e sjellin si prove qe te na bejne te humbim llogjiken ne urrejtje nacionaliste qe propaganda i mban gjalle vetem per politike. Nderkohe ne nuk votojme kunder Serbeve apo preferencave te tyre, por ne votojme per veten dhe te miren e kombit tone.

Marreveshja e fundit ne Shtepine e Bardhe ndoshta nuk eshte me e mira apo perfekte, por me ne fund Shqiptaret dhe Serbet u ulen duke konkluduar ne nje marreveshje ku theksi vihet ne bashkepunimin ekonomik. Kjo marreveshje synon forcimin e llogarive te qytetareve Shqiptare e Serbe. Nje gje e tille synon kombe te fuqishme dhe duke lene menjane urrejtjen diabolike, synon bashkepunimin ne te mire te qytetareve. Ne te kundert te kesaj marreveshje jane hedhur propaganda pro SorosHarrisBiden2020 qe nuk i intereson shuarja e konflikteve pasi vetem ne anarshi, urrejtje, frike dhe mungese ligji pasurohen elitat e korruptuara duke dhunuar permes frikes qytetaret.

Ne panik dhe zjarrmine e propagandes detyrohemi te votojme per shkaqe subjektive ne vend qe te rendisim ne mendje gjithe shkaqet objektive perpara se te hedhim voten. Vetem ne kete menyre qytetaret votojne per veten dhe jo per kandidatin apo me keq sic ndodh ne Shqiperi ku votohet per partite dhe keto njehsohen me emrin e kryetarit. Ka tridhjete vjet qe ne zgjedhje Shqiptaret vetem kane votuar kunder. Ne 1997 kane votuar kunder Berishes, ne 2005 u votua kunder Nanos, ne 2013 serish kunder Berishes dhe tashme mbeshtetes te propagandes rilindase, por edhe te politikaneve te elites se korruptuar ne vend kerkojne qe t’i japin zgjedhjeve te 2021 nje forme si votime kunder Rames.

Serish do te biem ne kushtet e shkaqeve subjektive dhe jo te atyre objektive se ka ardhur koha per ndryshim ne drejtim te forcimit te qytetarit dhe jo thjesht ndryshimin e elitave. Jane te njejtet njerez neper debate ne Amerike qe ne komunitetin Shqiptar mbeshtesin kandidaturen HarrisBiden2020 dhe ne Shqiperi apo Kosove kapen vetem pas emrave si Rama, Kurti, Veliaj apo Osmani dhe nuk flasin per mjerimin e qytetareve ne Shqiperi dhe Kosove. Shembulli patjeter qe vjen nga Amerika dhe fitorja e qytetarit ne 3 Nentor do te sjelle patjeter edhe ndryshimin per Shqiptaret duke e detyruar politiken e re te fokusohet me shume tek forcimi i qytetareve dhe familjes Shqiptare dhe tek ndeshkimi i krimit si ne rruge ashtu edhe ne zyrat e shtetit. Shqiptaret duhet te mesohen te votojne per veten dhe te gjitha shkaqet objektive qe do t’i bejne ata te mos varen fare nga qeverrite dhe qe do te shpetojne politiken dhe qeverrite te mos sundohen ne nga emrat, por vetem nga programe te thjeshta ne favor te qytetareve e jo te propagandes. Vetem nje qytetar i forte, krijon nje familje te forte ne baze te nje kombi te forte.