Kancelarja e njeh mirë spurdhjakun e Tiranës

Nga Kastriot ISLAMI

Rama qenka mburrur sot ne mbremje se ka biseduar ne telefon me Merkel per 60 minuta… Çfare injoranti dhe deliranti mashtrues…Keto jane mburrjet e nje mashtruesi te rendomte e te paskrupullt…

Qe me shume gjasa ka bere nderhyrje kolosale per te patur nje bisede telefonike per negociatat apo si kryetar i rradhe si OSBE dhe kancelarja nuk ka dashur tja refuzoje pra me diplomaci e ka pranuar…

Per me teper qe Kancelarja e Gjermanise eshte politikane serioze, dinjitoze dhe shume e informuar per gjithcka… Ajo e njeh shume kllounin e Tiranes me atlete e poturre…

Kancelarja di po ashtu shume mire se Rama me porosi dhe per te fituar pike te ekipi i zonjes Klinton i ka bere thirrje amerikaneve te mos e votojne “turpin e njerzimit” duke futur hundet ne punet e brendshme te vendit me te fuqishem te planetit…

Spurdhjakun e Tiranes, kancelarja e njeh po ashtu si kllounin qe tregonte barcaleta qesharake ne tavolinat e takimeve me drejtues te rajonit por edhe nga perpjekjet e tij tinzare per ti ngulur thiken pas shpine Gjermanise dhe Europes me ndryshimin e kujfijve ne Ballkan…

Nuk po permend lojrat me marredheniet me Greqine duke bere here arrogantin e here zvarranikun lepires…thjesht per te kenaqur mikun e tij, armik te Greqise…

E tjere e tjere, deri te talljet qe i bente miku e shoku i tij i ngushte Vuçiç qe e cilesonte me tallje “lider global” dhe me te cilin bejne plane te fshehta nga njera ane per te copetuar Kosoven dhe nga ana tjeter per luajtur lojen e nacionalistit per te fituar pike te kosovaret qe ja kane pire lengun ketij tradhetari te rendomte…!