Faktet rrëzojnë betonin e propagandës së vemjes, Zhupa i përgjigjet Veliajt: Nga 2015 vetëm kulla, kulla…

Zëdhënësja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, i përgjigjet kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili tha se opozita nuk ka ndërtuar asnjë shkollë, kur kishte mandat qeverisës.

Përmes një postimi në 'Facebook', Zhupa thekson se Veliaj po lodhet kot, pasi faktet janë aty dhe

Postimi i zëdhënëses Ina Zhupa

Me kot lodhet vemja e bashkisë, faktet janë aty, qytetarët, prindërit dhe nxënësit e Tiranës e bëjnë dallimin fare qartë mes Lulzim Bashës dhe kryemashtruesit qe nuk mbajti asnjë premtim dhe sot për interesa të tij personale e ka kthyer në ferr jetën e qytetarëve të Tiranës.

Faktet flasin vetë

Investimet nga buxheti i Bashkisë Tiranë vetem për 2012 – 2014

Ndërtimi i 1 shkolle të mesme;

Rikonstruksioni i 2 shkollave të mesme;

Ndërtimi dy shkollave 9–vjeçare.

Rikonstruksion dhe shtesë 5 shkolla 9-vjeçare;

Ndërtimi i 4 kopshteve;

Rikonstruksion dhe shtesë 8 kopshte;

Rikonstruksioni i 7 çerdheve;

Sistemim sheshi dhe terrene sportive 3 shkolla 9-vjeçare.

Vetem ne vitin 2005 u shtuan 44 impiante ngrohëse.

Kaldajat me naftë u zëvëndësuan me kaldaja me pelet duke i kursyer buxhetit të Bashkisë rreth 880 mijë euro.

Nëse nuk do të ishte bllokuar buxheti i Bashkise (2014) me urdhër të Edi Ramës dhe Erjon Veliajt në fund të 2015 do të kishim sistem ngrohje 100% për kopshtet dhe çerdhet dhe 95% për shkollat.

Cili është bilanci i vemjes së bashkise sot? Vetëm kulla, kulla dhe kulla. Ndërkohë që bëhet gati të ndërtojë edhe më shumë kulla!