Edvin Hajduti do fillojë luftën e klasave me Covid-19!

Sali BERISHA

Edvin Hajduti paralajmeron nepermjet ndrikull Hajnise se: Nëse nuk respektohen masat, do të përballemi me kushtet se kush do të trajtohet i pari.

Kjo deklarate e papergjegjshne deshmon:

1-Kapitullimin e plote te narkoqeverise para pandemise se covid19, kolapsit te plote te sistemit shendetesor per shkak te vjedhjeve, korrupsionit me 250 milione euro ndihma te partnereve dhe organizatave nderkombetare qe jane zhdukur pa gjurme ne vrimat e zeza te kontove te pista te Edvin Hajdutit, ndrikull Hajnise dhe lukunise perreth tyre.

Ne vjedhjen dhe korrupsionin qendron fakti se spitalet covid 3 dhe 4 nuk u hapen dot megjithe mashtrimet e perseritura te Edvin Hajdutit dhe ndrikull Hajnise.

2-Vendimit per shpalljen e te parit duke perdorur 127 alo alo paracetamol si instrument politik vetem nga “tanet”, dmth pacientet e krahut te narkoqeverise dhe partise se krimit.

Shqiperia me rreth 9000 shtreter spitalore, gjer sot ka te zene gjithsej 300 shtreter dhe nuk ka asnje arsye qe te zbatoje politiken e “te parit”.

Por me kete deklarate kryeepidimiologu xhahil i Surrelit deshmon se po pregatitet te perdore covid19 per lufte klasash.

Denoj me ashpersine me te madhe kete qendrim monstruoz qe ngrihet ne nivelin e krimeve kunder njerezimit.