Çim Peka, 10 pyetje Edi Ramës: Eja të Enjten bilbilos tek unë!

Edi, nje pasaktesi e Shkullakut nuk e ben çeshtjen me pak korruptive. Hajde te Enjten bilbilos tek une! 10 pyetje qe duan pergjigje:

1. Pse jeni lidh me Klodian/Mirel Mertirin dhe Klodian Zoton?

2. Ku kishin keta eksperience me inceneratore?

3. Psu ju dhane qindra milione euro kompanive te sapokrijuara pa pasur si investim asnje kosh plehrash apo makine perpunimi? Kompani e posakrijuar me vec 100,000 leke kjo e elbasanit.

4. Pse keta miqte tuaj shpiken disa kompani, I fshehen ne disa guacka me drejtore fiktive per firma dhe ju ndryshuan emrat? Keto kompani i paraqitet ne shkresa si me experience duke mashtruar?

5. PSE nuk eshte botuar ne Fletore Zyrtare as Kontrata per Inceneratorin e Fierit dhe as Kontrata per Inceneratorin e Tiranes?

6. Keni nxjerre 75 milione euro deri tani nga buxheti pa pasur kontrate te botuar ne fletore zyrtare?

7. Ministria e Financave ju njoftoi muajin e shkuar qe ndonese ka perlare dhjetera milione euro nuk ka investuar as 12% te fondit qe duhej te kish investuar (botuar ne Revista Monitor). Cfare shteti rrumpalle jeni ju qe ju vjedhin miliona dhe edhe kur ju njofton ministria e financave dhe ju fshiheni nje psaktesie te Mandit?

8. A do nderpritet kontrata me keta sekseret tuaj qe nuk kane respektuar kushtet e kontrates?

9. A ka ndonje ekspert inceneratoresh Shqiperia? Asnje. Si keni pranuar shifren qe ju thane ata qe kinse nuk i njihnit? Si e vleresuat?

10. Me thoni dot cfare kushtesh mjedisore keni shenuar ne kontrate? Cfare kufizime per ndotesit ne ajer? ASNJE!!