Çfarë paralajmëron fjalimi i degraduar i Ramës në Asamblenë Socialiste?

Nga Red VARAKU

Asambleja e djeshme socialiste ishte prova gjenerale për fushatën e ardhshme elektorale.

Në vend të një bilanci për qeverisjen dhe një strategjie kundër rrudhjes së PS, Edi Rama ka zgjedhur të njējtën taktikë të shëmtuar si ajo e fushatës së vitit 2017, për të arritur sërish të njëjtin qëllim.

Natyrisht, kjo është një zgjedhje e zgjuar, sepse kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të dalë të mbrojë filozofinë e një qeverisje që bashkëpunon me krimin për të vjedhur zgjedhjet, për të vjedhur më pas pasuritë e qytetarëve dhe dhunuar hapur të drejtat e tyre.

Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë dështimin e madh me reformën në drejtësi, e cila sot është tërësisht e kapur nga rilindja apo të mbrojë dështimin e madh të policisë me drogën me kanabisin, ku sot në çdo lagje shpërndahet dhe konsumohet drogë si në Kolumbi dhe ku policia në vend që ta pengojë, e udhëheq vetë mbjelljen dhe shpërndarjen e saj.

Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë dështimin e madh me reformën në arsim, e cila solli dhe revoltën më të madhe studentore të pas 1990 apo të mbrojë dështimin e madh me PPP në shëndetësi, e cila u pa qartazi gjatë pandemisë.

Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë dështimin e madh në ekonomi, e cila po shkon pikiatë dhe ka varfëruar 99% të shqiptarëve dhe nuk mund të mbrojë dështimin e madh në politikën e jashtme, ku sot jemi kthyer ne vasalë të Beogradit.

Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë dështimin e madh në integrimin e vendit, ku nga pesë kushte ku e la qeverisja e mëparshme e PD, janë bërë pesëmbëdhjetë dhe gjithashtu nuk mund të mbrojë dështimin e madh në rimëkëmbjen e infrastrukturës , ku pothuajse nuk është bërë asgjë, përveç vjedhjes së hapur me PPP.

Kushdo që ka një grimë arsye e ka të qartë që reforma territoriale ishte një dështim, ndërsa zhvillimi i zgjedhjeve lokale pa opozitën ka shkatërruar demokracinë lokale.

Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë aferën me truallin e Teatrit Kombëtar dhe shembjen e tij. Kushdo që ka një grimë arsye nuk mund të mbrojë vjedhjen e zgjedhjeve pas publikimit të përgjimeve të Zërit të Amerikës dhe gazetës gjermane BILD.

Pra, është e qartë që këto fakte të rënda askush nuk mund t’i mbrojë dot publikisht. Por, për të shmangur përballjen me to, taktikisht është zgjedhur një rrugë tjetër; sulmi dhe diversioni kundër opozitës.

Në fakt kjo strategji, edhe pse e pamoralshme, është një strategji efikase elektorale, sepse shmang debatin nga problemet dhe dështimet e mëdha që ka shkaktuar kjo qeveri.

Megjithëse duket si shpikje e re, ajo është një tezë e hedhur që para vitit 2013 nga Mero Baze dhe është injektuar nga propagandistët pranë qeverisë agresivisht mbi trutë e lodhur të shqiptarëve.

Ky qëndrim ka vënë qysh në krye të herës në dyshim legjitimitetin e Bashës në krye të PD dhe dinakërisht tenton diversion brenda opozitës, nëpërmjet sulmeve kundër Ilir Metës.

Kjo strategji synon pikërisht shmangien e debatit për dështimet e sipërpërmendura, por njëkohësisht edhe shmangien nga përballja me ofertën e Opozitës.

E gjithë kjo të çon në idenë që fushata ardhshme elektorale e PS nuk do ketë asgjë të re , përkundrazi do të jetë identik me atë të vitit 2017, ku oferta e vetme do jetë diversioni dhe sulmi kundër opozitës.

Kjo strategji nuk dëshmon vetëm hipokrizinë e këtij kryeministri në lidhje me nevojat e qytetarëve shqiptarë, por edhe shterpësinë e mendimit që dominon sot Partinë Socialiste.