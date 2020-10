Blogerja shpërthen pas gjobës: Robt ku ti kesh Rama!

Elona CASLLI

Robt ku t’i kesh Rama!

Rama, u përballa me policët e tu sot tek Liceu Artistik. Fiilimisht nga makina më thanë të vija maskën. U thashë natën e mirë dha vazhdova rrugën.

Ndryshuan mendjen pas pesë minutash. Kthyen makinën dhe copë 2 policë më ndaluan. Duke qenë se refuzova të ndaloja luajtëm e ka kush e ka nga një trotuar në tjetrin.

Copë dy policët që më ndaluan thërritën përforcime nga baza për të më shoqëruar në komisariat. Mes tyre ishte edhe një grua e ngjashme me Spiropalin në tonalitet që kish ardhur për faktin se në komisariat do të shoqërohej një grua. Trashi zërin Rama ajo grua, por kur u përball me një zë më të trashë u zbyth siç zbythet njëri nga ministrat e tu, kur u ulëret ti.

Nuk e kisha gjetur veten ndonjëherë të rrethuar nga policë, Rama. Me këtë përvojë më përballi marrëzia jote. U revoltova teksa po nënshkruaja gjobën dhe e gjeta veten me copë pesë policë të rrethuar.

Shqiptarët ti i ngatërron me bandën e kurvave dhe të kriminelëve që ke futur në parlament, që komisariatin dhe semaforin e kanë shtëpi të dytë dhe përballjen me policinë e kanë aq të zakonshme sa kafen e mëngjesit.

Jo, Rama! Ka dhe njerëz që kanë jetuar siç duhet në këtë vend dhe rrethimin nga policia e ndiejnë të huaj.

Unë maskën nuk e vë dhe nuk do ta vë kurrë për sa kohë ti zbaton logjikën absurde që në rrugë vetëm duhet maska dhe kur të hysh në kafe mund ta heqësh.

Talle bythën me skllevërit dhe skllavet e tua.

Ta kam thënë dhe ta rithem unë nuk jam Elisa që ha burra në mëngjes apo Antoneta Dhima që kombinon maskën me të brendshmet.

Ti jo një gjobë të më vësh, por edhe në burg të më fusësh unë maskën nuk e vë. Pikë.

Kur polici më pyeti se çfarë do shkruaja tek rubrika ” Unë deklaroj se” iu përgjigja- Do shkruaj veç një fjali- Robt ku t’i kesh Rama!

Post Scriptum- Mos e vrit mendjen për gjobat Rama se rrogat që më japin Basha, Meta, Cim Peka, më dalin e më teprojnë.

Elona Caslli