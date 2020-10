Biznesmeni reagon ashpër pas atentatit: Nëse më preket një fije floku, i dyshuari është Ben Blushi

Breaking News!Tronditese!Video ekskluzive e atentatit mafioz ndaj biznesmenit Andon Dhima pasi ai denoncoi ne narkoprokurori dhe ambasaden e SHBA Arben Malaviten per mos kthimin e borxhit pre 100000€ nga ky i fundit. Nderkohe biznesmeni Dhima dhe femijet e tij kane denoncuar ne polici se kne konflikt te hapur vetem me Arben Malaviten.Andon Dhimen e shpetoi ashensori, me sakte e vajza e tij qe mbajti ashensorin gjer sa hyne te dy pa ardhur vrasesit e tij. Duke denuar si nje krim te shemtuar shteteror i them me kete rast Arben Malvites kthe urgjentisht parate se per çdo akt ndaj Andon Dhimes do pergjigjesh personalisht. sb

Gepostet von Sali Berisha am Samstag, 17. Oktober 2020