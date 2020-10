Berisha dënon ndalimin nga policia të ish-deputetit Ndocaj: Edvin Hajduti ka tmerr nga hija e vet (Video)

E kapen diversantin!Edvin Hajduti ka tmerr nga hija e vet.Miq, sot ne nje ngjarje inuagurale ne Lezhe me urdher te Edvin Hajdutit narkopolicia largoi me force nga vendngjarja ish deputetin e PS, Ndreca me friken se ai do kryente ndonje akt kunder Rames.Skena e largimit me force dhe shoqerimit te ishdeputetit ne rajonin e narkopolicise pa i dhene asnje motiv eshte akt i shemtuar banditesk, praktike qe te kujton kohrat e zeza te diktatorit Hoxha, ne te cilat te deklasuarit nuk merrnin dot pjese ne perurimet qe bente diktatori apo bllokmenet hoxhist.Ky akt i turpshem eshte nje dhunim flagrant i te drejtave te njeriut.Duke perfunduar, denoj me ashpersine me te madhe qendrimin hoxhist te Edvin Kristaq Xhelatit! sb

Gepostet von Sali Berisha am Freitag, 23. Oktober 2020