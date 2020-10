Basha denoncon skandalin: 1.8 milionë euro në 4 ditë për inceneratorin e Fierit që nuk ekziston

Kryetari i opozitës, Lulzim Basha denoncoi skandalin e pagesave miliona dollarë për inceneratorin e Fierit që nuk ekziston. “Kanë paguar 1.8 milionë vetëm në 4 ditët e fundit për inceneratorin e Fierit që nuk rkziston”, tha Basha.

Basha tha më tej se, mungesa e masave nga shteti, Banka Boterore parashikon qe mbi 40% e shqiptareve do te jetojne me me pak se 4 dollare ne dite. Kemi propozuar qe pensionistet te marrin nje shtese prej 20 mije lekesh ne muaj.

Sado te fshihen shifrat e te infektuarve, qytetaret e semure nuk fshihen dot. Blerjet me liste ne farmaci jane sot rregulli, jo perjashtimi. Po rritet ne menyre te frikshme numri i njerezve qe marrin ilace me liste. Kemi propozuar rimbursimin e plote te paketes se trajtimit te pacienteve me COVID ne kushtet e shtepise.