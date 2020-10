Basha: 5 pikat nuk janë këshilla për Ramën, por plan për të parandaluar një rënie të dytë në greminë

Lulzim Basha: Për këto 6 muaj që të marrë përgjegjësit dhe mos ta lërë shqipëtarin e thjeshtë mos ta lërë ekonomin shqipëtare të bjerë në kolaps, se pyetja është shumë e thjeshtë në qoftë se unë sot do të merresha me planin pas 25 Prillit çdo shqipëtarë ka të drejtë të më thot dhe mua, mirë o mirë dakort pas 25 Prillit por sot ça do bëj unë, sot çafrë do bëj i papuni, sot çfarë do bëj i papuni që nuk ka paratë për të sjellë ushqimin elemetar në tavolinë, sot çfarë do bëj biznesi që është në prag falimenti apo ata që kanë falimentuar, sot çfarë do bëj ai që ka humbur vendin e punës prej pandemisë.

Çim Peka: Pra ju po thoni që pesë pikat e propozuara nuk janë 5 pikat e qeveris Basha por janë 5 këshilla të Lulzim Bashës për qeverinë Rama? Lulzim Basha: Nuk janë këshilla janë një plan, një planë për të cilën ne prej javësh kemi mbledhur të dhëna, kemi parë gjendjen e buxhetit, kemi parë prioritet sipas ekipit tonë të ekspertëve si ta parandolojmë një rënie të dytë në gremin dhe kemi propozuar një plan realist të cilën po të ishim sot në drejtim të vendit do ta zbatonim sot edhe në këtë gjendje ku është buxheti.