7 qytetarë humbën jetën nga Covid-19, 284 raste të reja në 24 orët e fundit. Harta e të prekurve

Në 24 orët e fundit në vendin tonë, janë regjistruar 284 raste të reja më koronavirus nga 1278 testime të kryera.

Harta e të prekurve

119 raste në Tiranë, 29 në Shkodër, 26 në Durrës, 13 në Vlorë, 12 në Pogradec, 11 në Korçë, nga 10 raste në Fier, Elbasan, 9 në Lushnje, 8 në Berat, nga 6 raste në Kavajë, Gjirokastër, Përmet, nga 5 raste në Krujë, Devoll, Sarandë, 4 në Librazhd.

Fatkeqësisht 7 qytetarë nuk e kanë fituar betejën me koronavirusin. Numri i viktimave të sotme është shifër rekord që prej fillimit të pandemisë në vendin tonë.

Lajmi i mirë është se 103 qytetarë janë shëruar nga Covid-19. Situata në spitale vijon të mbetet shqetësuese. Aktualisht në spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi ndodhen të shtruar 285 pacientë, 15 prej tyre në terapi intensive ndërsa 9 prej tyre në intubim.

Njoftimi nga Ministria e Shëndetësisë

1278 testime – Janë kryer 1278 testime në 24 orët e fundit, nga të cilët kanë rezultuar pozitivë 284 qytetarë të prekur nga virusi SARS-COV2.

103 të shëruar – Janë shëruar 103 qytetarë, duke e çuar në 10808 numrin e të shëruarve në vend që prej fillimit të epidemisë.

7 viktima – Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID19, një infermiere 50 vjeçare nga Elbasani një mjek 64 vjeçar nga Lushnja, një 61 vjeçare, një 62 vjeçar dhe një 76 vjeçar nga Tirana, një 78 vjeçar nga Fieri, një 81 vjeçar nga Mirdita me sëmundje bashkëshoqëruese.

COVID-19 – Statistika (27 Tetor 2020)

Raste të reja ditore 284

Të shëruar ne 24 orë 103

Të shtruar në spitale 285

Humbje jete në 24 orë 7

Testime ditore 1278

Testime totale 119,607

Raste pozitive 19,729

Raste të shëruara 10,808

Raste Aktive 8,434

Humbje jete 487

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 4302

Durrës 809

Fier 551

Shkodër 521

Korçë 506

Lezhë 387

Elbasan 380

Vlorë 338

Berat 238

Kukës 182

Gjirokastër 128

Dibër 92