Çfarë i tha Basha mbrëmë në “Opinion” që Rama doli nga faza!

Ndërhyrja e kryetarit Basha mbrëmë në Opinion

Lulzim Basha: E gjitha ajo çfare ka thene aty eshte nje grumbull genjeshtrash. E verteta eshte si vijon: Ne vitin 2011, 11 vjet pasi e kishte lene Tiranen me plehra dhe gropa qe i vinte era deri te zyra. Ne vitin 2011 ish-kryebashkiaku i Tiranes Edi Rama beri nje memorandum me Banken Boterore me IFC-n per te hartuar nje studim per plehrat e Tiranes. Ne vitin 2011, pasi u largua nga Bashkia, bashkia e Tiranes nen drejtimin tim autorizoi nje studim fizibilitetiti, me bashke pakete me Banken Boterore dhe nga Bashkia e Tiranes qe Sharren e la ne mjerim 11 vite nga ish-kryebashkiaku i Tiranes te kishte nje trajtim sa me dinjitoz per qytetaret e Tiranes.

Blendi Fevziu: Ishte studim apo ishte propozim me pas i juaji qe ja kerkuat shtetit qe te ekzekutohet?

Lulzim Basha: Studimi I fizibilitetit konkludoi, i hartuar nga specialistet e Bankes Boterore, jo nga anetaret e bandes se Lushnjes, jo nga Mertiri qe bashke me Edi Ramen dhe Arben Ahmetajn jane pronaret e inceneratoreve, por nga Banka Boterore, studimi i fizibilitetit ekszistonte mundesia te ariheshin tre objective te Bashkise se Tiranes qe ne ja kishim vendosur. Objektivi i pare, brenda virit te pare, te gjithe kontenieret e plehrave brenda unazes se vogel te Tiranes te futeshin nen toke. Objektivi i dyte, brenda tre viteve te gjithe kontenieret e plehrave ne Bashkine e Tiranes qe ishin mbledhur, te ish-Bashkise se Tiranes te futeshin nen toke. Objektivi I trete, qytetaret e Tiranes te mos paguanin asnje qindarka me shume per taksen e pastrimit dhe me taksen e pastrimit qe paguanin atehere jo sot, Tirana do te kishte kontenier nen toke dhe nje trajtim ne landfillin e Sharres, por me praktika europiane.

Blendi Fevziu: 30 euro zoti Basha 10 vjet perpara?

Lulzim Basha: Letrat janë zyrtare janë në Bashkinë e Tiranës, janë dhe në kryeministri.

Blendi Fevziu: Po Rama nga kryeministria I ka marrë patjetër. A është a sështë shifra kjo?

Lulzim Basha: Shifrat janë këto që ju them unë. Qytetarët e tiranës nuk do të paguanin asnjë qindarkë, shteti shqiptar, qeveria shqiptare, pra taksapaguesit shqiptar në tërësi nuk do të paguanin asnjë qindarkë më shumë. Dhe Tirana do të kishte kontenier nën tokë në atë zonë të vogël.

Blendi Fevziu: Nuk ka rëndësi kush i paguante, a ishte toni 30 euro pa TVSH?

Edi Rama: Po parat Vebiu do i paguante o Lul?

Lulzim Basha: I ke aty të gjitha. T’i bllokova se kishe në plan këtë që bëre. Ti theve një, marrëveshje me qeverinë Gjermane dhe me Greizën, prej 2 milion eurosh të taksapagueve gjerman, që kishin këshilluar Greizeja, ku ishte këshilluar që Shqipëria nuk ka nevojë për inceneratorë. Por mund t’I trajtojë mbetjet me landfillet të cilat duhet të mirëmenaxhohen.

Blendi Fevziu: Basha, po të pyes për çmimin, ma nxirr pak atë letrën që kishe sjellë. A ka qenë çmimi 30 tonë pa TVSH? 30 euro për ton pa TVSH?

Lulzim Basha: Jo, jo nuk fare. Ajo është një memo e brendshme midis departamenteve.

Lulzim Basha: Jo, jo. Nxirr raportin mos gënje. S’është ai raporti i grupit. Ti tregoi shqiptarëve se pse kur as taksapaguesit e tiranës nuk do të paguanin asnjë qindarkë më shumë taksën e pastrimit. Thuaju taksapaguesve shqiptar që nuk do të nxirrnin asnjë lekë dhe Tirana do të kishte kontenierët nën tokë. Brenda Unazës së Vogël, brenda një viti dhe brenda të gjithë qytetit të Tiranës brenda tre vjetësh.

Dhe landfilli do të menaxhohej dhe e gjitha kjo me transparenc e financuar, i gjithë studimi i financuar nga Banka Botërore, se ti i vure shkelmin Bankës Botërore, studimit të Bankës Botërore dhe leverdia që do të kishte qyteti i Tiranës, me një projekt që vet doje ta nisje 11 vjet pasi kishe qenë në bashki. 11 vjet i le plehrat e bashkisë siç i le. 11 vjet e le Sharrën siç e le.

U kujtove kur po ikje dhe prap nuk bëre asgjë. Dhe kur kjo përfundoi nën drejtimin tim, ti nuk e lejove, se ishe bërë kryeministër asaj kohe, sepse ti kishe këtë plan që po bën sot. Dhe sot në momentin që flasim 75 milion euro të shqiptarëve për tre incinerator me një pronar që i ka regjistruar me kompani guacka jashtë shtetit. Me një pronar me precedent penal, anëtar të bandës së Lushnjës. Këtë tregoju shqiptarëve. Ngaqë ti nuk doje që plehrat të trajtoheshin siç trajtohen në çdo vend normal, ti që kishe 11 vite në Tiranë dhe e le Tiranën ashtu siç e le.

Blendi Fevziu: Në vendet e tjera është më e lartë se në shqipëri. Kryeministri ka sjell një tabelë e cila tregon që në vendet e tjera kostoja e plehrave është shumë me lartë se në Shqipëri.

Lulzim Basha: Pse futesh në gjëra të tilla? Thelbi këtu është 75 milion euro të shqiptarëve i janë dhën një pronari të tre inceneratorëve, djegs të plehrave, mbledhjes së plehrave të cilët janë ndërtuar me lekët e shqiptarëve dhe të cilat janë të regjistruara në parajsa fiskale. Kush janë pronarët, kush janë përfituesit?