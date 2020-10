Gazetarët në krah të gjyqtares dhe kundër policisë: Lëreni të flasë

Gjyqtarja Mimoza Margjeka është përplasur me policinë para Gjykatës së Posaçme. Ajo ka shpërthyer me tone të ashpra para policëve, të cilët kanë kërkuar ta marrin në makinë.

Gjyqtarja ka hedhur akuza të forta ndaj gjyqtarëve, që sipas saj, kanë frikë nga vettingu, ndërsa ka thënë se ndaj saj nuk ka asnjë provë. Ndërkohë, fjala e saj në fund të seancës gjyqësore, ku është lënë në fuqi masa e arrestit shtëpiak, është shoqëruar me tensione, pasi policët i kanë ndërprerë fjalën gjyqtares, duke e shoqëruar me forcë për në banesë.

Margjeka: Mos më prek, mos më prek, më këni futur fëmijën në burg! Mos kini frikë more se, nuk ju heq njeri nga puna. Mos më prek, mos më prek se nuk bëhet shteti me monstra

Polici: Zonjë vazhdo të lutem…

Gazetarët: Lëreni të flasë me mediat

Margjeka: Nuk lejohet publikimi, por unë po e bëj veprën penale. Ku është Klodi? Se ty të besoj, merre zonjë se këtu nuk ka asnjë provë kundër meje. Pse e bënë? Se i dola përballë për një vendim të drejtë për njerëzit. Se po të ishte për politikën ajo do ishte këtu do më mbrojnte

Polici kërkon ta tërheqë

Ulërin Margjenka: Më lër të flas more në kohë të Enverit kanë vrarë më lejoni more, mos më prek…Cfarë keni more, mos më prek se do të përplas atje! Nuk i dhashë mandatin Bashkisë së Durrësit. Aty është një vned me banda, me mafie me kriminalitet. Isha e bindur edhe sot ta kisha nuk e jepja nuk e peritonin mandatin, le të varroset familja ime, le të shkatërrohet, po ai ishte mashtrim

Polici: Të lutem vazhdo zonjë

Margjeka me ulërima: Mos më prek, mos më prek! Është trup, është tup ku do e çoni këtë vend me këtë paturpësi E kuptoni sa mafie sa krim ka? E kuptoni që kisha një dosje në dorë të Gjirit të Lalzit…

Polici: Nuk më intereson kjo mua, më lejoni të bëj detyrën

Margjeka: E kuptoni që kisha dosjen 883, që ishin në detyrim paraqitje 25 polic sepse drejtori i kufirit bënte dortëgën. Turp të keni shtet, mafioz, shtet kriminal.