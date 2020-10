Basha: Qeveria ka Para. Dje i hoqi bujqësisë 1.8 milionë dollarë për t’ia dhënë aferës mafioze të inceneratorëve! Plani ynë duhet zbatuar menjëherë!

• Qeveria ka përgjegjësi t’u përgjigjet njerëzve çfarë plani ka për të përballuar pandeminë dhe krizën ekonomike në vend që të sulmojë opozitën dhe propozimet e saj konkrete në interes të qytetarëve dhe biznesit.

• Plani ynë me 5 pika është i qartë, pagesë direkte për të papunët, dyfishim i ndihmës ekonomike, çek 1 mijë euro për biznesin, ndihmë për bizneset që ripunësojnë të larguarit nga puna. Ndihmë për shëndetësinë dhe arsimin.

• Plani ynë me pagesa direkte dhe të përballueshme ndihmon në rritjen e konsumit, parandalon falimentimin e bizneseve. është një plan kundër krizës dhe duhet zbatuar menjëherë.

• Çdo ditë e humbur me retorikë dhe propagandë nga qeveria, i rëndon më shumë xhepat e shqiptarëve dhe tavolinat e shqiptarëve dhe u vë lakun në fyt bizneseve.

• Qeveria ka Para. Dje i hoqi bujqësisë 1.8 milionë dollarë për t’ia dhënë aferës mafioze të inceneratorëve. Ky vendim kriminal, hajdutëri në kohën e pandemisë, i çon paratë tek një grusht klientësh të mafias së plehrave.

KOMUNIKIMI ME GAZETARËT NË DURRËS I KRYETARIT TË PARTISË DEMOKRATIKE, LULZIM BASHA

Pyetje: A jeni dakord me procesin e rindërtimit nga qeveria aktuale dhe çfarë do të kishte bërë ndryshe Partia Demokratike në rimëkëmbjen e biznesit dhe ekonomisë në Durrës?

Lulzim Basha: Sot kam ardhur në Durrës për të diskutuar planin tonë të rimëkëmbjes nga pandemia dhe kjo nuk ka të bëjë as me programin tonë ekonomik pas 25 prillit dhe nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e rindërtimit për shkak të tërmetit. Ka të bëjë me gjendjen në të cilën ndodhet ekonomia, ku ndodhej para pandemisë dhe goditjen që ka marrë nga pandemia.

Sot, deri më 25 prill, dikush ka përgjegjësinë për t’iu përgjigjur këtyre njerëzve dhe ky dikush nuk mund të mjaftohet me konferenca për shtyp dhe sulme bajate kundër opozitës, por ka për detyrë t’u tregojë njerëzve çfarë plani ka, sepse ndërkohë, kriza ka filluar të kafshojë prapë.

Në të gjitha bizneset që takova sot në Durrës më thanë që dyjavori i fundit i shtatorit në veçanti ka shënuar një rënie edhe më të thellë ekonomike.

Cila është përgjigja e qeverisë ndaj krizës ekonomike që po thellohet?

Cila është përgjigja e qeverisë ndaj problemeve të shtuara për shkak të pandemisë? Ju e dini që numri i të infektuarve po shtohet.

Dini diçka ju për këtë?

Zero përgjigje.

Shumicën e kohës e harxhojnë duke iu përgjigjur planit tonë me 5 pika. Ndaj ftesa që kam sot nga Durrësi është: Jepini fund lojërave dhe propagandës!

Mos u merrni me opozitën, por merrni propozimin tonë, merrni planin tonë me 5 pika dhe fillojeni e zbatojeni.

Plani me 5 pika është fare i qartë, ka një synim shumë të qartë.

E para, të sigurojë mbrojtje maksimale kundër pandemisë, nivelet e infektimit të së cilës po shtohen.

Dhe për këtë çfarë po propozojmë?! Mbrojtje për mjekët dhe infermierët, pagën e premtuar për mjekë dhe infermierë dhe rimbursim 100% për të sëmurët që kurohen në shtëpi. Sepse siç ma tha një farmaciste në qendër të Durrësit, një i sëmurë me Covid harxhon minimalisht 600 mijë lekë vetëm për ilaçe.

Në qoftë se duhet të blejë edhe oksigjenin apo të bëjë edhe skanerin i shkojnë deri në 1 milionë-1 milionë e 200 mijë lekë vetëm për tu kuruar.

Cila familje, cili individ i ka këto para për t’i shpenzuar?

Rimbursimi total i të gjithë të sëmurëve me COVID duhet të jetë hapi i parë që duhet të hedhë qeveria për t’iu ardhur në ndihmë të infektuarve dhe familjarëve të tyre.

Siç e thashë, shëndetësia ka një rëndësi shumë të veçantë, prandaj edhe paga e premtuar prej 1 mijë euro për mjekët dhe 500 euro për infermierët duhet të aplikohet për të gjithë mjekët dhe infermierët shqiptarë sepse kanë 6 muaj që përballen me pandeminë, ndërkohë që janë në kushte shumë të vështira, po kështu duhen marrë masa për mbrojtjen e tyre.

Së dyti, hapja e shkollave e ka rritur rrezikun e pandemisë. Testimi periodik i mësuesve, uji i rrjedhshëm në të gjitha shkollat, maska dhe higjienizues falas nga shteti për fëmijët dhe mësuesit, si dhe përgatitja për mundësinë e mbylljes së shkolla, se këtë ne nuk e dimë, por mund të vijë, siç vijnë në Europë, mund të vijnë edhe në Shqipëri, duke investuar në teknologji dhe duke bërë të mundur që çdo fëmi të ketë mundësi të mësojë në distancë.

Tani vijmë tek pjesa ekonomike.

Po të shkoni ju, siç shkova unë tek të gjithë bizneset, do të shikoni që ankesa numër një është rënia e konsumit.

Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se xhepat e njerëzve janë bosh, kursimet kanë shteruar, shumica e dyqaneve nuk japin dot as me listë.

Çfarë kemi propozuar?

Të gjithë ata që kanë humbur vendin e punës të marrin një pagesë prej 160 mijë lekë të vjetra në muaj, për 6 muajt e ardhshëm. Është minimumi jetik. Të gjithë ata që ripunësohen nga biznesi, biznesi të marrë mbështetje për të ripunësuar për ata që kanë hequr nga puna për shkak ë pandemisë dhe kjo mbështetje të jetë 200 mijë lekë për çdo të ripunësuar. Dhe biznesi i vogël të marrë një mbështetje 1 herë, një çek prej 1 mijë eurosh për 6 muajt e ardhshëm.

Kjo do të ndihmojë në rritjen e konsumit, kjo do të ndihmojë të parandalojë falimentimin e bizneseve. Po falimentuan bizneset do të rritet papunësia, po u rrit papunësia do të shtohet varfëria, do të bjerë edhe më shumë konsumi, do të thellohet kriza.

Paketa jonë, plani ynë me 5 pika është një plan kundër krizës dhe duhet zbatuar menjëherë.

Çdo ditë që humbet kohë duke bërë retorikë e duke treguar çfarë kemi bërë apo çfarë s’kemi bërë para 6 muajsh, siç po bën qeveria, është një ditë që i rëndon më shumë xhepat e shqiptarëve dhe tavolinat e shqiptarëve, është një ditë që shtrëngo më shumë lakun në qafën e sipërmarrjes shqiptare.

Dhe së fundi dua të them diçka që nuk ka njeri që nuk e kupton.

Sot është data 1 tetor.

Dje me një vendim të Këshillit të Ministrave janë hequr 1.8 milionë dollarë nga bujqësia dhe kanë shkuar tek inceneratorët.

Ju e dini, afera korruptive e inceneratorëve, u kushton shqiptarëve qindra milionë euro dhe këto para sot nuk duhet të shkojnë në asnjë vend tjetër përveçse në këto masa që ne i kemi propozuar qeverisë.

• Ndihmë direkte për të papunët.

• Dyfishim të ndihmës ekonomike për ata që janë në ndihmë ekonomike.

• Ndihmë direkte me një çek 1 mijë euro për biznesin.

• Ndihmë për bizneset që ripunësojnë të larguarit nga puna.

• Ndihmë për shëndetësinë.

• Ndihmë për arsimin.

Në vend që paratë të shkojnë këtu, në fshehtësi, në mes të natës këto para hiqen nga bujqësia, hiqen nga fermerët, hiqen nga konsumatorët shqiptarë dhe i çohen një grushti oligarkëve.

Kjo nuk është thjesht e papërgjegjshme, nuk është as nga padia, kjo është kriminale. Kjo është hajdutëri në kohën e pandemisë dhe ky është një vendim i qeverisë nuk është një aksident, është një vendim i marrë mbrëmë nga Edi Rama në kulmin e krizës ekonomike. Në vend që këto para t’i cojë tek njerëzit, siç propozojmë ne, i çon tek një grusht klientësh të një afere korruptive dhe mafioze siç është afera e inceneratorëve.

Dhe për aferën e inceneratorëve, durrasakët sot po paguajnë nga xhepi i tyre.

Sepse e keni marrë vesh që i kanë të detyruar që mbetjet urbane të Durrësit t’i çojë në Sharrë.

Dhe çmimi për t’i çuar në Sharrë është shumë i lartë, kush e paguan atë çmim? Kush e paguan? Bashkia e Durrësit? Jo, e paguajnë qytetarët e Durrësit me taksat që u janë rritur vit pas viti.

Kjo është thirrja që kam nga Durrësi. T’i japin fund praktikave abuzive dhe korruptive. Paratë e buxhetit t’i çojnë për të ndihmuar njerëzit, për të ndihmuar biznesin.