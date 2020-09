Video/ Pampuri publikon pamjet nga Shijaku: Në një ndërtesë bëjnë mësim 3 shkolla. Distancimi dhe siguria e nxënësve mision i pamundur

Nga Orjola PAMPURI

Plaku”, ne Shijak, bejne mesim edhe tre shkolla te tjera, pervec nxenesve te kesaj shkolle. Pervec mbingarkeses, e cila nuk mund te zgjidhet as me 3, as me 4 e as me 5 turne, nje problem tjeter po kaq serioz eshte edhe transporti i nxenesve per te cilin jane ve ne dispozicion dy autobuze, te cilet absolutisht nuk mund te permbushin as edhe nje kusht te vetem te masave anti Covid, dyndje nxënësish shfaqen cdo dite duke rrezikuar, njeri-tjetrin, mesuesit ne shkolle, e me pas prinderit e gjysherit ne shtepi. S

i mund t’i besosh nje show te shemtuar propagandistik, i cili behet ne kurriz te femijeve, mesuesve dhe prinderve tane. Ne videon me poshte eshte pasqyrimi i realitetit, i cili vlen edhe per shkolla te tjera, ku distanca eshte e pamundur te ruhet, ku kushtet ne mjetet e transportit publik nuk permbushen, ku eshte e pamundur te kete kohe qe nje fluks kaq i madh nxenesish te mbahet nen kontroll me matje temperature, kushtet brenda shkollave nuk e perballojne nje fluks te tille per te permbushur masat e higjenes dhe dezinfektimit.

Show propagandisik vijon, por urojme qe shkollat te mos ecin ne hapat e masave nul qe u moren ndaj QSUT, ne fillim e gjate pandemise, ku ne periudhen e hapjes u shnderrua ne vater Covidi. Te gjitha keto denoncime jane sinjal per te marre masa konkrete, para se te jete vone.

