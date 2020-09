Veliaj-Balla do të prishin 200 shtëpi për t’i dhënë tokën Begos për ndërtim tek pallati me shigjeta

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë publik një tjetër denoncim të qytetarit digjital, i cili tregon planin e ‘zi’ të Taulant Ballës, Erjon Veliajt për të prishur 200 shtëpi në Tiranë, me qëllim që tokën t’ia japin mikut të tyre Edmond Bego.

Në mesazhin dërguar ish-kreut të qeverisë, qytetari thekson se dyshja Balla-Veliaj duan të prishin 200 shtëpi në Unazën e Re me pretendimin për projektin për zgjedirim e rrugës, por në të vërtetë në vend të rrugës do të përfitojë Mondi i partisë

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

200 familjeve do tju prishen shtepite nga Lal Plehu, Bego dhe Toyota Yaris!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

Denoj me ashpersine me te madhe kete akt kriminal korruptiv dhe ju bej thirrje banoreve te mbrojne banesat e tyre nga mafia shteterore e droges. sb

Pershendetje doktor berisha, Desha te denoncoj nje projekt te bashkis tirane , ka 2 dit qe ponojsit e bashkis po plotesoj formularet . Esht nje projekt I lumit te lanes nga pallati me shigjeta tek pallati I familjes se monika kryemadhit , edhe nje pjese e lumit devijon me spostim nga perendimi I lumit te lanes me 100 metra nga aksi I lanes , ju lutememi si banor iunazes se re , te Beni publike kte gje jan rreth 200 familje qe i fshin ky projekt, si gjithmon erjon velia me taulant ballen edhe mond begon kan bo ket spostim , do te dergoj edhe foton e projekti qe nxjerr ne drit ket moster projekt, ju lutem si ish kryetar I pd edhe si opozitar I dejt te na ndimoni ,MOs ti lejom te ralizojn kte projekt. Po te doni ju dergoj te gjitha te dhenat.