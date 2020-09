Shënjestra e atentatit në Tiranë ndërroi makinën para se të ndodhte krimi

Preng Gjini, të cilit një ditë më parë iu bë atentat me tritol në kryeqytet ka ndërruar makinën para se të ndodhte atentati. Nga këqyrja e pamjeve filmike, rezulton se Preng Gjini ka qenë me një automjet tjetër të llojit “Fuoristradë”, të cilin e ka lënë pranë Pallatit me Shigjeta dhe më pas ka marrë automjetin tip Mercedes-Benz A Class, të cilit i ishte vendosur një sasi e konsiderueshme tritoli.

Burime thonë se lënda plasëse është vendosur në gomën e parë të mjetit nga ana e pasagjerit. Ndërkohë që makina që shpërtheu, rezulton e një të afërmi të Gjinit.

Burime nga Spitali i Traumës konfirmojnë se gjendja e Preng Gjini është e stabilizuar, por vijon të mbetet në trajtim intensiv.Të njëjtat burime shtuan se ka dëmtime serioze në sy, si dhe plagë të shumta nëpër duar e këmbë.

Silvano Barbadoni dhe një djalë i mitur kanë lënë spitalin që mbrëmjen e djeshme.

Me qëllim gjetjen e itinerarit që ka bërë objektivi atentatit, policia ka bërë sekuestrimin e dhjetëra filmimeve nga kamerat e sigurisë.

Preng Gjini ndodhej në makinë, ku autorët, ende të pa ndaluar nga policia, kishin vendosur eksploziv. Shpërthimi në zonën e njohur si “NSHRAK” ka shkaktuar panik te banorët e zonës. Nga shpërthimi u plagosën dhe dy kalimtarë, një 47-vjeçar italian jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dëmtime të lehta mori dhe një djalë 14-vjeçar.

Hetuesit dyshojnë se sulmi me eksploziv ka të bëjë me hakmarrje mes dy fiseve Gjini dhe Reçi në Rrëshen, ku jo më larg se disa muaj më parë, Kastriot Reçi u ekzekutua me snajper. Preng Gjini është vëllai i Armando ose Tonin Gjinit nga qyteti i Rrëshenit, i cili mbeti i vrarë në gusht të një viti më parë. Ndonëse i kishte shpëtuar disa atentateve, ai u qëllua me breshëri automatiku në sy të fëmijëve të tij.

Por, edhe pse policia dyshon se sulmi ka si motiv hakmarrjen, në të gjitha ngjarjet e rënda nuk ka pasur asnjë të arrestuar. Seriali i vrasjeve nis në vitin 2016, kur u vra Sajmir Jaku, drejtor i Tensionit të Lartë në OSHE.

Një vit më pas, në Romë të Italisë u ekzekutua Gasper Reçi, i cili dyshohej se kishte lidhje me vrasjen e Jakut. Po atë vit, në Belgjikë plumbat i morën jetën 31-vjeçarit, Kreshnik Gjini. Ai ishte nipi i Sajmir Jakut dhe u dyshua se ishte vrarë në shenjë hakmarrje për ekzekutimin e Reçit në Romë.

Në 2019 u ekzekutua dhe vëllai i Preng Gjinit, Armando, ndërsa hakmarrja mes dy fiseve dyshohet se çoi dhe në ekzekutimin e Kastriot Reçit me snajper.