Rama e përdori Lleshajn për të helmuar e dhunuar qytetarët në protesta paqësore, sot e fshiu nga…

Ish-deputeti i LSI, Endrit Braimllari, komenton lëvizjet e fundit të kryeministrit Edi Rama për të caktuar drejtuesit politikë në qarqe, ku mes të tjerash u vu re mungesa e emrit të ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj.

Sipas ish-deputetit, Rama e përdori gjeneralin për të helmuar e dhunuar qytetarët dhe sot e hoqi nga delegimi i Qarkut të Lezhës.

“E perdori Gjeneralin pa grada Lleshaj, per te helmuar qytetaret ne protesta paqesore, per te dhunuar qytetaret e pafajshem, per te dhunuar femij dhe te moshur sepse ne ate kohe i thoshte: beje kete se do te promovoj ne parti. Sot e hoqi dhe nga delegimi i qarkut Lezhe. Gjeneral pa grada dhe ne parti”, shkruan Braimllari.