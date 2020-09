Plehrat që nuk ndihen kur dhunohet një e ve me një fëmijë jetim

Dritan KABA

Skandali i radhes i Edi Rames me kercenimet e tij ndaj nje gruaje te ve qe eshte e semure dhe me femije jetim eshte akti me i pashembullt qe mund te kete ndodbur qe nga krijimi i shtetit shqiptar.

Ky individ qe ka rrembyer votat dhe qeverisjen me krimin e organizuar dhe shtetin e kapur, hakerrohet dhe kercenon nje nene, femijen e saj qe i keqperdori ne çastet me te dhimbshme te jetes se tyre. Ky palaço perfitoi nga ta, luajti me ndjenjat dhe fatkeqesine e tyre.

Ne te gjithe kete skandal nuk me ben pershtypje Edi Rama se e njoh edhe e di qe ai nuk ka asnje ndjenje njerezore, por e shoqatave, qe marrin miliona euro per te mbrojtur te drejtat e grave dhe femijeve, si nuk leshojne ze, si nuk i vjen turp nga femijet e tyre me heshtjen mizore qe mbajne ndaj aktit kriminal-

Te qenies me mizore dhe me brutale

Te njeriut me te zi dhe me shpirtkazem

Te burrit me langaraq dhe me te pabese

Te personazhit me negativ dhe me grotesk

Te zyrtarit me halabak dhe me letyre

Te politikanit me mashtrues dhe me pa moral

Te Gangsterit qe kercenon gra te veja dhe femije jetime

Te Kryeministrit me te korruptuar dhe bastard!

Keto shushkat dhe plehrat e shoqatave jane pjesa me e zeze e ketyre 7 viteve qeverisje te Rilindjes. Ato me sjelljet e tyre krijuan idene me te demshme dhe antikombetare tek te rinjte se te besh perpara duhet te shitesh, t’i sherbesh pushtetit dhe keshtu mund te sigurosh te ardhmen.

Ato jane sherbetoret e zellshme te politikes se shpopullimit dhe krijimit te nje Shqiperie pa shqiptare. Jane armiqte e zhvillimit dhe prosperitetit te vendit.