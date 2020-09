“Nuk ka libra falas”, Luçiano Boçi: Edi Rama mashtroi edhe për librat falas. Gjithçka blihet me lekë 

…DHE MASHTRIMET S’KANË TË SOSUR

Ramës nuk i mjaftoi mashtrimi me pagat e mësuesve.

Një tjetër mashtrim gjigand del nē dritë.

Tani me fëmijët, për librat falas, ose më saktë “në përdorim”.

Por as “në përdorim” nuk ka falje.

Rama e Shahini deklaruan me pompozitet që librat “falas” shkojnë deri në klasën e shtatë!

Por e vërteta flet ndryshe.

Shkollat kanë afishuar çmimet e të gjitha librave në xhamat hyrës, madje me logon e Ministrisë dhe prindërit orientohen t’i blejnë ato (foto).

Abetarja kushton 5170 lekë.

Gjuha shqipe, klasa e dytë, 4620 lekë

Matematika, klasa e tretë, 4750 lekë.

Gjuhë Angleze, klasa e katërt, 5540 lekë.

Matematikë, klasa e pestë, 5000 lekë.

Justifikimi:

Librat në përdorim kanë mbaruar!

Falas maksimumi ndonjë fletore pune.

Të mashtrosh mësuesit, je mashtrues klasi.

Të mashtrosh fëmijët, je mashtrues ordiner.

Rama i ka të dy ofiqet.

Mashtrimet e tij mbarojnë vetëm me shporrjen e tij!!!!