Marksistët i frikëson fuqia e planit të Bashës për taksë të sheshtë 9%

Plani i Bashës për taksën e sheshtë 9% ka shqetësuar veçanërisht marksistët e rinj. Jo se kjo është hera e parë që Basha angazhohet për taksën e sheshtë 9%, pasi ky ishte propozimi i PD-së edhe në 2017, por sepse kësaj here ata janë të bindur se kjo do të bëherealitet. Zgjedhjet e 25 prillit 2021 duken gjithnjë e më të vështira për t’u manipuluar dhe rezultati i tyre gjithnjë e më i thellë për t’u përmbysur me blerje votash, terror mafioz mbi votuesit dhe rishpërndarje të numrit të deputetëve sipas orekseve të Ramës.

Vetë kryeministri në ikje e provon në mënyrën më autentike këtë siguri fatkeqe për të kur luan kartën e fundit që i ka mbetur në dorë përpara programit të Bashës: të zbatojë programin ekonomik të PD-së 4 muaj para zgjedhjeve që të zbusë sa më shumë efektin e këtij programi mbi votuesit. Pasi ka përvetësuar dhe po bëhet gati të zbatojë premtimin e PD-së për të zeruar taksat mbi biznesin e vogël deri në 14 milion lek xhiro, Ramës i mbetet që në janar 2021 të nisë edhe aplikimin e taksës së sheshtë 9%. Natyrisht, kjo nuk tregon se Rama beson në virtytin e taksave të ulëta. Përkundrazi, ai sheh se oferta e taksave të ulëta sjell vota në këtë situatë kolapsi ekonomik të vendit.

Por le ta lëmë Ramën të shijojë reumatizmën e moshës së thyer të pushtetit të tij dhe të kthehemi tek sfida teorike që po përpiqen t’i ngrenë marksistët e rinj taksës së sheshtë 9% nga plani i Lulzim Bashës. Shqetësimi i tyre i parë është që taksa e sheshtë 9% do të sjellë përfitime më të mëdha për të pasurit dhe oligarkët dhe të varfrit nuk do të fitojnë gjë prej saj. Kështu taksa e sheshtë do të rrisë pabarazinë ekonomikë në shoqëri, thonë ata.

Çuditërisht, këta aktivistë të majtë nuk kanë shprehur asnjë keqardhje apo habi se përse pabarazia gjatë viteve kur në Shqipëri është aplikuar taksa e sheshtë ulej, ndërsa periudhat me taksë progresive i thellojnë pabarazitë. Si përpara 2007, kur nisi zbatimi i taksës së sheshtë 10%, ashtu edhe pas 2013 kur u rikthye takimi progresiv, Indeksi GINI tregon se pabarazia ishte më e thellë. Përkundrazi, gjatë viteve të aplikimit të taksës së sheshtë, pabarazia ekonomike u reduktua.