Figurat simbol të vjedhjeve të shqiptarëve bashkohen në Durrës. Rama ka emëruar koordinator elektoral për Durrësin Ardian Çelën, drejtori i OSSHE-së.

Në Durrës, sipas Abc News i dërguari i Ramës do të jetë edhe Arben Ahmetaj, i cili do të merret me procesin e rindërtimit.

Ndërsa, drejtuesi politik i Durrësit është Kryeministri Edi Rama.

Po të shikosh këto fogura e kupton mjaft qartë strategjinë e një të dështuari si Rama që mban shpresa se me blerjet masive të votave me paratë e vjedhura shqiptarëve nga ministri i Financave dhe hajduti i OSHEE do ti shpëtojë ndëshkimit popullor.

Vetëm 5 javë më parë, Rama mblodhi krerët e bandave ku i kërcënoi se në rast se do të humbiste ai do të hakmerrej ndaj tyre me drejtësinë që siç u tha atyre e kontrollon ai. Pas takimit me krerët e bandave vjen edhe skema tjetër e Ramës me kryehajdutët e parave të shiptarëve, konkretisht ministrin real të Financave dhe drejtuesin e OSHEE.