Kruja tre muaj pa ujë, Kryetari i PD, Krujë, Sheta bën thirrje për reagim të fortë

Nga Sabah SHETA

Po nis kete shkrim per nje problem dhe shqetesim shum te madh qe ka qyteti dhe qytetaret e mi aq puntor dhe familjar dhe me kulture te padiskutueshme, po ngre problemin e ujit te pishem qe mungon nga tre muaj qe vuajme, dhe pervec ketij problemi esht dhe nje problem shum i madh qe punonjesit e ujesjllesit tallen dhe me hallexhinjte duke i thene qe nuk keni votuar per Artur Bushin prandaj nuk ju sjellim uje. Ore monstra a e kuptoni qe nuk mundet te talleni ju me Krutanet!!Ore te pafytyre a e dini ju historine e Krujes dhe Krutaneve??

Po nuk keni si ta dini ju se skeni asnje lidhje me Krujen, nuk keni ber as femijerine as rritur ne kete perle qe na ka dhene Zoti, po nuk keni faj se nje ironi e nje krutani nuk mundet ta duroni ju se krutani ju mbyt me ironi juve monstra jo me te flasi, beni detyren qe keni mar dhe mos u tallni me njerezit, se me taksat e ketyre paguheni,po ju them gjith vellezerve te mi mos ti durojm me keto te pashpirt po te marim fatin e qytetit dhe te femijeve tane ne dore sa nuk eshte vone, se keto duan ta shpopullojne vendin ton me keto manorva se e din shum mir qe ky qytet ka prodhuar burra qe nuk e kan mposhtur turqit dhe as komunizmi 45 vjecar. Te ngrihemi dhe te kerkojm te drejtat minimale per jetese qe eshte uji i pishem punesimi se dhe institucionet shteterore po i zbresin poshte.

Kruja esht i vetmi vend ku jan prishur shum pallate dhe shum shtepi private. Ka nga nentori dhe sot qe njerezit rrin jasht ose me qera neper shtepi te tjereve dhe ketu nuk ka nje projekt ndertimi per asnje nga keto familje, po fillon dimri tjeter dhe njerzit nuk e din ku te shkojne e nuk flasin se kan frik se i thon po fole nuk do ta bejme shtepine, nuk te japim leket vetem presione vetem shantazhe neper popull.Nje ndarje selektive neper njerez llogarite kur kan arritur deri tek nje bot uji qe kan cuar kan bere dallime politike, deri ku kan arrit tek uji qe sta ndalon as kucedra,po e mbyll duke thene gjith bashkeqytetareve te mi boll duruam boll u tallen me ne hajde te shkojm te gjith bashk tek bashkia dhe tek ujesjellesi ti vem me shpatulla pas muri mos ti lejm te tallen me,

Respekt per vellezerit dhe motrat e mi Krutane.