Korrupsioni ri me 100 milionë euro!

Sali BERISHA

Fitues i paracaktuar me tenderin e hekurudhes Tirane -Durres -Rinas.

Lexoni denoncimin e nepunesit dixhital. sb

Pershendetje Doktor!

Mbas shumë zvarritjesh, sot u zhvillua tenderi i hekurudhes Tiranë-Durrës-Airoport.

Ishte tender tipik i manipuluar: nga pesë konkurenë, dy nuk moren pjese fare në tender, dy dhane oferten maksimale dhe nje fitoi tenderin e telekomanduar.

Ja dhe ofertat të cilat nuk jane bere te njohura akoma per publikun:

1. INC: 69.69 milion Euro (include 5% provision sum), no VAT

2. STS: 92.29 milion Euro (include 5% provision sum), no VAT

3. Sinohydro: 92.59 milion Euro (include 5% provision sum), no VAT.

Verifikoje në kanalet e tua dhe do të shohesh qe kjo eshte 100% e vertete.

Nuk po zgjatem ketu në faktin qe djali drejton bordin e tenderave në ministrine e transporteve, ndersa i ati eshte autori i dizanjit të ketyre projekteve…!

Gjithe të mirat!