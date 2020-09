Java: Nga dështimi në dështim! Vizita në Berlin si fundi vetëvrasës i Edvinit!

Nga Sali BERISHA Vijim…

Vizita ne Berlin si fundi vetevrases i Edvinit!

Miq, pas Bujrum Dajakut ne Marmara dhe darkes se Kapitullimit ne Athine e damkosjes publike nga Bakojanis si kukull ne duart e te tjereve qe punon kunder vendit te vet, Berlini do shenonte per Edvin Hajdutin fundin vetevrases politik te nje gangsteri te zhveshur nga çdo parim, ligj, norme apo moral dhe interes tjeter perveç pushtetit te tij personal.

Ai ne nje rast te paprecedent u nis per ne Berlin pasi njoftoi me mediat e kontrolluara prej tij per takime me Kancelaren Merkel, drejtues te Bundestagut dhe pergjegjes kryesor te zgjerimit te BE e politikes se jashtme te Gjermanise. Mirepo ne Berlin i ndodhi ajo qe ne memorjen historike te atij metropoli nuk ka ndodhur kurre me nje kryeminister te ndonje vendi tjeter.

Edvin Droga ne Berlin nuk u prit nga Kancelarja Merkel dhe asnjeri nga zyrtaret e rendesishem te Bundestagut apo politikes se jashtme te Gjermanise qe ai kishte paralajmeruar. Kjo ndodhi pasi ai para nisjes per Berlin me mediat e kontrolluara prej tij i mashtroi qytetaret shqiptar per takimet e nivelit me te larte qe do te kishte ne Gjermani duke besuar se nepermjet ketij mashtrimi do te mund tju diktonte axhenden kancelares Merkel dhe politikaneve te tjere me te larte te atij vendi. Te njoftosh per takim me kancelaren e Gjermanise apo dhe kryeministrin e çdo vendi pa rene paraprakisht dakord per takimin eshte nje akt birboje i papranueshem dhe i turpshem e i papergjegjshem.

Edvin Droga jo vetem nuk u prit ne takimet qe kishte paralajmeruar por udhetimi i tij privat ne Berlin u percoll nga mediat e medha gjermane publike dhe ato private sikur te ishte persona nongrata ose se paku siç themi ne shqiptaret si ai qe “shkon pa ftuar dhe e gjen pa shtruar”.

Keshtu Edivin rregjistroi ne rrafshin nderkombetar fundin e turpshem dhe te merituar politik, deshtimin me te hidhur me spektakolar qe kryeministri i nje vendi mund te kete pesuar ndonje here.

Me te drejte analistet kane shtruar pyetje pse Rama u largua nga Berlini i perçmuar nga mediat, pa takuar asnjeri perveç Duçkes se tij? Mendimet jane te ndryshme.

Per disa ai nuk u prit sepse tashme eshte e qarte si drita e diellit se ai ka shendrruar Shqiperine ne Kolumbi te Europes dhe ka ndertuar ketu narkoshtetin e pare ne ne kontinentin e vjeter. Ne kete kontekst ai nuk mund te konsiderohet me kryeminister i nje vendi por kryebos mafioz i nje qeverie te mafies se droges te atij vendi.

Te tjere besojne se shkaku me kryesor i mospritjes se tij qendron ne shnderrimin e drejtesise ne dege te ekzekutivit, asgjesimin Gjykates se Larte dhe asaj Kushtetuese dhe shtetit ligjor ne Shqiperi.

Te trete besojne se ai nuk u prit sepse ai ka shnderruar Shqiperine ne qender operacionale te krimit te organizuar nderkombetar dhe vendin me te korruptuar te Europes.

Kurse nje kategori tjeter konsiderojne si shkak kryesor lojen e tij te rrezikshme qe se bashku me argatin e Beogradit ne Prishtine dhe padronin e tyre Vuçiç bene me kufinjte e Kosoves me te cilen po çonin Ballkanin ne konflikte te reja.

Nuk ka asnje dyshim se te gjithe keta faktor kane peshen e tyre ne alergjine nderkombetare qe ekziston sot ndaj Edvin Hajdutit dhe mjerisht dhe Shqiperise, te cilen ai e ka shnderruar ne delen e zeze te Europes, vendin kampion per rekordet me te zeza: per azilkerkuesit, krimin, drogen, trafiqet e tjera kriminale, larjen e parave, skllaverine e femijve, etj etj.

Miq, te gjithe keta faktor se bashku kane bere qe Shqiperise ti myket tapeti i kuq sepse prej vitesh nuk shtrohet pasi delen e zeze nuk duan ta vizitojne me diplomate te rendesishem, ministra apo shtetare te vendeve perendimore, ne vizita direkt dhe as gjate vizitave te tyre ne vendet tjera te rajonit.

Madje perçmimi nderkombetare ndaj Edvinit ka arritur kulmin kur burreshtetasit e huaj per te shmangur nje efekt negativ mediatik ne vendet e tyre me njerezi shmangin edhe fotot me te ne Samite dhe takime nderkombetare apo arrijne deri sa dhe ta perjashtojne per shkak te atleteve nga fotot kolektive, siç ndodhi me rastin e takimit rajonal te zevendes Presidentit Pence ne Podgorice.

Kurse ne rastet kur ata si mikprites te samitit apo takimit jane te deryruar nga protokolli ta presin ne holl me shtreengim te duarve dhe te bejne foton e rastit me te, kane arritur deri aty sa qe per shkak te shkeljes se protokollit nga ana e tij ti bejne edhe spote tallese televizive siç beri rrjeti televiziv publik i Mbreterise se Bashkuar BBC per atletekuqin e padenje dhe qesharak per takime dhe samite nderkombetare.

Por mendoj se faktori me kryesor i qendrimit asgjesues te Berlinit ndaj tij ishte vetevrasja politike qe Edvini kreu para se te shkonte me grisjen e marreveshjes se 5 qershorit te ndermjetesuar me perkushtim te veçante dhe te pershendetur pas arritjes nga Departamenti i Shtetit, Komisioni Europian, Parlamenti Europian dhe Bundestagu i gjerman.

Me kete akt vetevrases Edvini doli cullak para botes si nje birbo, zuzar i vertet per te cilin parimi pacta sund servanda nuk ekziston dhe se per pushtetin e tij ai nuk njeh asnje norme, parim, moral apo ligjor kombetar apo nderkombetar.