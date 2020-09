Denoncimi: Vlora në duart e bandave, policia i shikon por nuk vepron

Një qytetar ka denoncuar situatën alarmante të krimit në qytetin e Vlorës, ku bandat kanë kapur policinë dhe monitorojnë çdo lëvizje në qytet.

Qytetari i është drejtuar me një jmesazh ish-kryeministrit Berisha, ku shkruan se, policia i shikon bandat te 7 pallatet me kamera që survejojnë rrugët por nuk vepron.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Vlora ne duart e bandave te narkoshtetit.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Doktor pershendetje! Dua tju bej me dije se ne qytetin e Vlores duket sikur ligji nuk funksjinon fare. Na mbyten kriminelet e rrugve dhe policia vetem rri e i shikon.

Banda banda rin te lokali Harizit e policia i shikon banda banda te 7 pallatet e polica ri i shikon banda banda e me kamera qe survejojn rruget mbas pallatit te Aleksandria e polica ri i shikon e i takon banda banda ne lagjen e famshme çole e polica patrullon e qet banda banda ne hyrje te qytetit e polica kalon e vazhdon.

Hiq na 10 perqin te policave qe jan njerez me kultur pune e qe duan te punojn se 90 perqind jan me kultur partie dhe as e vrasin mendjen fare fare.

Kalojn neper rruge me krah hapur kafe e cigar ter diten 500 mij lekshja u vete si rroge ne bank e kush eshte si keta ( asnje). E kan kantandisur qytetin si mos me keq dhe nuk shikohet asnje drit /ne fund te tynelit per ndonje shpres.