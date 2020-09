Debati i panevojshëm për partitë e reja të porositura në prag të fushatës

Nga Red VARAKU

Ka një debat publik në lidhje me krijimin e disa partive të reja. Bëhet fjalë për krijimin e nismës së Rudinës apo krijimin e partisë së Murrizit. Këta individë po etiketohen nga demokratët si vegla qorre në shërbim të Edi Ramës.

Politikisht kanë të drejtë. Është e qartë që vota për ta është votë për Edi Ramën, edhe pse këta të fundit kanë dalë me një qëndrim që është kundër “PD-PS-LSI dhe tre-katër personave që kanë marrë peng Shqipërinë “.

Gjithashtu, është e qartë që ata do ta përdorin këtë rrethanë për të marrë votat e të pakënaqurve, me qëllim që vota popullore kundër Edi Ramës të zvogëlohet sa më shumë.

Ashtu siç është e qartë, që më pas ata do t’i bashkojnë sërish votat dhe zërin e tyre me korin e Edi Ramën, ashtu siç bëri Rudina Hajdari apo Myslim Murrizi, në rastin më të parë që iu dha mundësia, kur tradhtuan besimin dhe votat e demokratëve përmes të cilave hynë në parlament. Pra, nuk ka dyshim se vota për ta është votë e çuar dëm dhe ndihmon Ramën.

Gjithsesi, personalisht nuk shoh asgjë anormale deri këtu. Ata janë në të drejtën e tyre të zgjedhin se kujt duan t’i shërbejnë, qeverisë apo opozitës.

E vërteta është se që prej fillimit, me qëndrimet e tyre këta personave kanë qenë në koherencë të plotë me Edi Ramën në kontestimet ndaj PD, një pjesë të veshura me kostumin anti-sistem, të qepur tek sponsorët rilindas të këtyre lëvizjeve, për të cilët ka pasur akuza konkrete me emër dhe mbiemër dhe kjo nuk çudit më njeri.

Gjithashtu, dihet që në shumë raste këta individë dhe njerëz të afërt të tyre, kanë bashkëpunuar me Ramën me një plan të qartë, në funksion të llogarive kundër opozitës. Prej tetë vjetësh ata kanë qenë opozitarë të shtirur, që kanë dalë në publik të sponsorizuar me qēllim shfokusimin e mesazhit opozitar.

Pra, fakti që ata deri tani kanë bashkēpunuar me Edi Ramën nuk do të thotë se ata nuk kanë të drejtë ta bëjnë sërish zgjedhjen e tyre pro Edi Ramës .

Ata janë plotësisht në të drejtën e tyre të bëjnë zgjedhjen, që ata mendojnë se i bën mirë atyre. Në këtë kuptim ata nuk duhen sulmuar.

Madje ata duhen lëvduar dhe inkurajuar që kanë guximin që poshtërsitë e tyre t’ia kalojnë për votim dhe miratim popullit . PD duhet të pranojë çmimin e vendimeve të saj, qofshin këto dhe vendime të gabuara.

Për këtë arsye mendoj se denoncimi i tyre është shumë i rëndësishëm, por t’i akuzosh ata se po krijojnë një parti të re, jo vetëm është e padrejtë, por është një autogol, sepse kështu ti legjitimon rëndësinë e tyre.

E drejta për të konkurruar dhe për të reaguar në hapësirën e lirisë që ka mbetur në këtë vend, është e drejtë themelore dhe çdo llogari politike duhet të nisë duke pranuar këtë liri.

Pra, llogaritë e Partisë Demokratike duhet të nisin nga ideja që këta individë janë të parëndësishëm. Madje, është fat për demokratët që të konkurrojnë tashmë dhe me këta persona përballë dhe jo t’i përjashtojnë ata nga konkurrimi.Kështu ata do të marrin dhe përbuzjen e merituar për shërbimet e tyre.

Do të ishte fatkeqësi që këta individë të vazhdonin të llapnin nëpër debate, nën kostumin që vetëm këta janë zëri i vërtetë i qytetarëve. Vetëm në konkurim ata mund të japin llogari politike para opinionit publik për sjelljen e tyre.

Për këtë arsye mendoj se ky debat publik për ta është i panevojshëm për Partinë Demokratike dhe është në favor të tyre. PD është partia që solli pluralizimin politik në këtë vend. Ajo është partia e lirisë dhe nuk mund t’ia ndalë askujt të drejtën të jetë konkuruese me të.

Mënyra se si këta bëhen të parëndësishëm nuk është t’i sulmosh, sepse në këtë mënyrë i rrit peshën në sytë e opinionit publik.

Mënyra se si zvogëlohet pesha e tyre nuk është t’i kujtosh atyre se kush i sponsorizon apo favoret që i ka bërë rilindja atyre personalisht dhe familjarëve të tyre, por është përballja me ta në zgjedhje. Vetëm kështu atyre i mbyllet goja dhe i tregohet vendi .

Fokusi i PD duhet të jetë strikt i përqëndruar vetëm tek dështimet e rilindjes dhe ndërtimi i një oferte serioze për daljen nga kriza dhe kthimin e Shqipërisë në normalitet.

Sepse, marrja kaq shumë me këta persona, rrezikon ta kthejë këtë fushatë sërish në një mundësi ku për të dyzetën herë tē rinisë debati bajat i krizës së drejtimit të PD aq fort i dashur për kryeministrin.

Rikthimi i debatit në këto shina do të ishte shërbimi më i mirë që do t’i bënim Edi Ramës, jo vetëm sepse do të zhvendoste vëmendjen nga problemet reale të qeverisjes, por edhe sepse do të ndihmonte në ndërtimin e mesazhit kryesor të PS në këto zgjedhje, sipas të cilës PD nuk mund të jetë një alternativë qeverisëse.

Ndaj, lërini këta persona të vazhdojnë t’i shërbejnë Edi Ramës. Lërini të konkurojnë dhe të provojnë sa u vlen lëkura atyre individëve që guxojnë të bëhen palë me një regjim kundër vetë popullit të tyre.

Ta provojnë dhe ata shijen e hidhur të injorimit dhe përbuzjes me të cilët ky popull dekoron mercenarët, siç e provoi dhe Patozi.