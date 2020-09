Bylykbashi zbulon gënjeshtrën ‘lapidar’ të Ramës

Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Këshillin Politik për Reformën zgjedhore, Oerd Bylykbashi deklaroi se kryeministri Edi Rama ka pasur fiksim të vjetër që të heqë koalicionet parazgjedhore.

I ftuar në emisionin ‘Real Story’ në ‘News24’ Bylykbashi tha se kreu i qeverisë përdori opozitën parlamentare për marrëveshjen e 5 qershorit.

“Zgjedhësit mund të vëmë kryqin tek partia që duan. Të votosh një parti dhe kandidatin e një parti, nuk është e njëjta gjë. Ne në 2003-in i dhamë shqiptarëve mundësinë që të kishin mundësinë që ata të zgjidhin partinë në koalicion. Në 2020 bëjmë hapin tjetër, hapim listat e partive.

T’i japim zgjedhjeve që të ndajnë ai se kush merr më shumë apo më pak vota. Rama mbyll listën e partive dhe listën e kandidatëve. Gënjeshtra është lapidar. Ai tha; ‘Jam për lista të hapura, ndërrova mendje’. Rama e ka të vjetër fiksimin për të hequr koalicionet. Edhe në 2009 koalicion kishte, por në 2013 mori më pak.

Me 68 nuk bën dot qeveri, e bëri me koalicion. Rama tha; “Nuk kam vota për marrëveshjen që po piqet në territorin e rezidencës së SHBA-ve dhe duhet të marr votat e opozitës. Po që të marr votat, duhet t’i kandis këta”. E keni parë që ata s’po ndihem më?! Ata që po propozimin 5% prag për partitë e vogla.

Rama mendon se; “Për këtë do të marr listat e hapura, por për kusur do heq koalicionin”. Unë mendoj se nuk e heq koalicionin. Ata që janë të gënjyer janë ata që pretenduan dhe shqiptarët që priten lista plotësisht të hapura. A e keni dëgjuar Edi Ramën kur thotë; duam apo s’duan ata në Këshill, ne do ta miratojmë. Në datën 23 korrik ishte loja se si do të hiqej koalicionin.”,- tha Bylykbashi.