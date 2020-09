Berisha dënon skandalin, autori i dy vrasjeve, Targaj, fiton tenderin 20 milionësh në Portin e Durrësit

Autori i dy vrasjeve, Targaj fitues i tenderit ne portin e Durresit!

Ai fiton tenderin e pastrimit me gjashtfishin e vleres qe shpenzonte koncesionari per kete proces.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital! sb

Rastesisht zbulova nje skandal qe eshte bere tek Porti i Durresit me prokurimet. Me rezulton qe ne daten 10.03.2020 (botuar ne Buletinin e Njoftimeve Publike nr. 12, date 17.03.2020, fq. 262-263) pra sapo kishte filluar karantina, APD me nje procedure me negociim, pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates i ka bere nje dhurate te majme shoqerise “Clean City” shpk me NUIS L52223513S.

Konkretisht, APD i ka dhene 2.039.604 leke pa TVSH kesaj shoqerie per pastrimin e ambjenteve te jashtme te Terminalit te Kontejnereve te Portit te Durresit i cili sapo ishte marre nga koncesionari Durres Container Terminal.

Skandalet jane disa fish:

-se pari: eshte bere me negociim pa shpallje, pra ne fshehje dhe arbitraritet te plote. Nje prokurim i tille smund te behej me ane te nje procedure te tille.

-se dyti, rezulton nga te dhenat e QKB se pronar ne masen 100% te kesaj shoqerie Clean City shpk me NUIS L52223513S eshte Ardian Tragaj, piktori qe u be i famshem ne vitin 2012 pasi vrau me kallashnikov ne mes te dites shtetasit Sulejman Shehu (49 vjec), Durim Pashollari (50 vjec) dhe plagosi Erjon dhe Beglie Shehu, nene e bir. Eshte tronditese per kujtimin e viktimave dhe nje mesazh i rende per publikun qe autori i nje vrasjeje te dyfishte qe mund te ishte edhe e katerfishte te mund te fitoje tendera dhe parate e taksave tona nderkohe qe vuan denimin me 35 burgim. Nje vrases fiton tendera me negociim nga burgu! Kaq poshte kemi rene!

– se treti, eshte abuzivizem i paster dhe dhurate bere ketij krimineli pasi kete sherbim, ne kohen kur Terminalin e kishte koncesionari, e bente shoqeria Fjona 2006 Shpk, me NUIS K31321510F e cila per kete sherbim paguhej nga koncesionari ne shumen e 50.000 lekeve pa TVSH ne muaj per pastrimin e ambjenteve te brendshme dhe te jashtme te Terminalit te Kontejnereve (pra nje volum pune me i madh sesa ky qe eshte tenderuar nga APD). Rezulton qe APD po paguan rreth 6 here me shtrenjte kete sherbim sesa koncesionari.

-se katerti: Ketu lind edhe pyetja edhe perse APD nuk i eshte drejtuar per negociim shoqerise Fjona 2006 e cila kishte vite qe e kryente kete sherbim por i eshte drejtuar nje vrasesi ne burg? Pergjigja e kesaj pyetjeje heq perfudimisht çdo dyshim qe jemi perpara nje favorizimi te paster ne tender dhe nje dhurate bere ne keto muaj perpara zgjedhjeve nje krimineli.